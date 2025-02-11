Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’yı yöneten, gönülden destekleyen kim varsa Allah onlara sabır versin.

Sosyal medyada klavye ağabeyliği, klavye delikanlılığı yapanlara katlanmak zor iş.

1.Lig gibi herkesin herkesi yenebildiği arenada 9 haftada 15 puan toplamış bir takımı Sakaryaspor gibi Türk futbolunun önemli kulüplerinden birine 2-1 mağlup oldu diye yerden yere vurmak akıl alır gibi değil.

İstanbulspor’u, Ümraniyespor’u ve Bandırmaspor’u yenerken takıma methiyeler düzenler, bir yenilgide ağzını bozarak, pardon klavyesini bozarak başta Serkan Özbalta olmak üzere futbolculara, yönetime, hatta top toplayıcı çocuğa sosyal medyadan sallıyor.

Takım eleştirilmesin demiyorum elbette!

Eleştireceksin.

Neden Thomas’a tahammül edildiğini eleştir.

Ferhat’ın neden sorumluluk almadığını eleştir.

Eren’in neden bencil oynadığını eleştir.

4-3-3 değil de, 3-5-2 oynanırsa takım daha verimli olur diye eleştir.

Ama bir maçta kalkıp yok hoca gitsin, yok Ahmet gitsin, yok Mehmet gelsin.

Başkan da para yoksa bıraksın gitsin gibi yorumlar yapmak tamamen akıl tutulmasıdır ve o kişi art niyetlidir.

Ben yaklaşık 17 yıldır bu camianın içerisindeyim. 3.Lig’de oynadığımız dönemleri de biliyorum.

Çoğumuza 1.Lig hayaldi.

Şimdi bulunduğumuz yerin kıymetini bilmeyip klavye başında sağa sola ahkâm kesmenin lüzumu yok.

Bu takımın da şuan puan cetvelindeki yeri ve durumu tartışmasız başarılıdır.

Serkan Özbalta da Çorum’a gelmiş geçmiş elindeki kadroyu en iyi kullanan hocalardan bir tanesidir.

Zaman ve sabır bu takımı daha iyi yerlere getireceğinden de şüphem yok!

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İKİNCİ YARI FOBİSİ

Çorum Haber Gazetesi olarak spor sayfamızda Çorum FK olduğu kadar amatör branşlara da yer veren bir gazeteyiz.

Amatör branşların en tepesinde yer alan Mimar Sinanspor için de birkaç kelam yazmak istedim.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Mimar Sinanspor ligin ilk yarısında çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

İkinci yarıda ise şuana kadar çıktığı 4 maçta galibiyetle tanışamadı.

Gidenlerin yerine gelen oyuncuların uyumsuzluğu aşikar.

Ama son Taşköprüspor maçını da 90 dakika izleyen biri olarak Mimar Sinanspor’un iyi mücadele ettiğini ancak son vuruşlarda sorun yaşadığını gözlemledim.

Son vuruş eksikliği maç maç çözülebilir. Yeter ki mücadeleden ödün verilmesin.

Bir de, buradan Hüseyin Hoca’ya bir eleştiride bulunmak istiyorum. Elinde Fatih Serkan gibi bir oyuncu varsa, ilk 11’de oynamalı.

Taşköprüspor karşısında oyuna ikinci yarıda girip takıma kattığı dinamizm ve gol pozisyonlardaki üretkenliğin artmasını görmemezlikten gelmemeli.

Ki, gelmeyeceğine inanıyorum.

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KEYİF VERİCİ

Son 10 yılı baz aldığımız zaman 1.Amatör Küme Ligi hiç bu sezon kadar keyifli olmamıştı.

Daha önceki yıllarda 1 takım daha 3.haftadan itibaren zirveye yerleşir ve sezon sonuna kadar her takımı yenerek şampiyonluğa ulaşırdı.

Bu sezon öyle değil.

Alacagücü, H.E.Kültürspor, Alaca Belediyespor, İskilip’in iki güzide kulübü ve Gülabibeyspor 14 haftalık periyotta bu yarışın içerisinde öyle veya böyle olacak izlenimini verdiler.

Kavgadan, gürültüden, tartışmadan uzak centilmence mücadele ederek ligi daha keyifli hale getirmek de mümkün.

Tüm takımlara başarılar diliyorum.

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NEYİN TEŞEKKÜRÜ?

Bazı kulüplerde görev alan antrenörlerimizden her alınan başarının ardından bir teşekkür açıklaması geliyor.

Bunu da anlayabiliyorum.

Nihayetinde kendilerine destek olanlara teşekkür etmek nezaket kuralları içerisinde kabul edilebilir bir durum.

Ama bazen öyle bir teşekkür mesajı okuyorum ki, alınan başarı teşekkürde ismi geçenlerin gölgesinde kalıyor.

Bu kısmı yadırgıyorum.

Ha birde, son günlerde Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür edenler var.

Sayın Demirkıran geleli daha 1 hafta olmadı. Ancak bazı kulüp temsilcileri Demirkıran’a şimdiden teşekkür etmeye başladı.

Bu da samimi gelmiyor.

Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etse anlarım.

Demirkıran yerine isim verecek olursak en azından şimdilik Hüseyin Şahin’e ya da Cemil Çağlar’a teşekkür edilmeli.

Hoşça kalın.