Yukarıda “Hakem camiası kan kaybediyor” başlıklı haberimizde belirttiğimiz gibi, maalesef Çorum’da futbol hakemliği kan kaybının yanı sıra uçuruma doğru sürükleniyor.

Uçuruma sürüklenirken de maalesef gruplaşmaktan da ödün vermiyorlar.

Kimisi Özcancı, Ahmetci,

Kimisi de Durmuşcu, Mahmutcu…

Ama kimsenin Çorum’da futbol hakemliğinin geldiği nokta umurunda değil!

Hakemlik nedir?

En başta taraf olmamaktır.

Akabinde dürüst ve kararlı olmalıdır.

Bugün bakıyorum, dün Ahmetçiyim diyen bugün Durmuşcu pozu veriyor.

İki gün önce Mahmutcuyum nameleri yapan bugün Öz’canımız’dır diyor.

Ne oluyoruz beyler?

Neyin tribi, neyin kavgası bu?

Neyin çekememezliği?

Başarısızlıklarının bedelini başarıya aç olan hakemleri yanlarına çekerek nispet yaparak ödetme çabası nedir?

Tribe girip Çorum futbol hakemliğini kirletmek, laçkalaştırmak nedir?

Sosyal medyadan poz verip iyi bir şey yapmış gibi şekilden şekle girmek nedir?

Oysa ki, kendi geleceğinize kurşun sıkıyorsunuz farkında değilsiniz.

Yıllarca futbol hakemliğinden ekmek yiyen bugün emekliye ayrılan bazı hakem arkadaşlar genç hakemlere iyi örnek olmak yerine gruplaşmak, kin, nefret ve saygısızlığın temelini atıyorlar genç hakemler üzerinde.

Yakışmıyor beyler!

Yusuf Çilingir’li, Recai Kuzey’li dönemleri de gördük.

Kaldı ki, Çorum futbol hakemliğinin zirve yaptığı zamanlar bu dönemlere aittir.

Şimdilerde ise 2-3 kişinin tekelinde çürüyen, uçuruma sürüklenen bir kurum var.

Çorum futbolunun gelişmesi ve hakemlik gibi önemli bir kurumu bu düzenden kurtarmak adına,

Eski il hakem kurulu başkanlarından Recai Kuzey’i, Yusuf Çilingir’i hatta Kahraman Ölçer’i,

Yetmedi, Vali Ali Çalgan’ı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ı,

Bu gruplaşan hakem camiasını bir araya getirmek ve hakemlik mesleğine gönül veren gençleri tekrardan teşvik etmek adına göreve davet ediyorum.

Lütfen bu düzeni bozun!