Çorum’da voleybol denildiğinde, uzun yıllar boyunca akla ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Mahmut Uysal olmuştur. Öyle ki, bu alandaki birikimi, emeği ve fedakârlığı, onu tam 11 yıl boyunca Voleybol İl Temsilciliği görevinde tutmuştur. Voleybola verdiği hizmetler tartışmaya kapalıdır. Tartışılması gereken asıl konu ise bu kadar emeğin ardından yaşanan vedadır.

Ne yazık ki Mahmut Uysal’ın ayrılışı, Çorum sporuna yakışır bir vefa örneğiyle olmadı. Kendini dev aynasında görenlerin uyguladığı mobbing sonucunda görevine veda etti. Giderken söylediği “Huzur kalmadı” cümlesi ise aslında her şeyi özetliyordu. Bu söz, sadece bir vedanın değil, aynı zamanda bozulan bir spor ikliminin de ifadesiydi. Şimdi bu vedanın ardından, huzur ortamını bozanlar ve kendilerini olduğundan büyük görenler, başlarını yastığa koyduklarında vicdanlarıyla baş başa kalmalıdır.

***

Çirkin olayların yanı sıra güzel şeyleri de kaleme almasak ayıp olur.

Şimdi size bir devlet okulundan bahsetmek istiyorum.

Kolejlerin gücü ve imkânları herkesin malumu. Eğitimde olduğu gibi sporda da genellikle zirvede yer alırlar. En iyi imkânlar, en donanımlı sporcular çoğu zaman bu okullardadır. Dolayısıyla voleybol, basketbol, masa tenisi gibi branşlarda son yıllarda hep aynı isimleri kürsünün en üst basamağında görmeye alıştık.

Ancak bir devlet okulu var ki, tüm bu tabloyu tersine çevirmeyi başarıyor.

Başöğretmen Anadolu Lisesi…

Kolejlerin arasından sıyrılıp her branşta onlara kafa tutan bu okul, imkânların değil inancın, disiplinin ve emeğin ne kadar belirleyici olduğunu gözler önüne seriyor. Alper Kürşat Bulut, Aykan Çetin ve Halil İbrahim Bolat gibi özverili beden eğitimi öğretmenlerinin görev yaptığı Başöğretmen Anadolu Lisesi, elde ettiği derecelerle büyük bir alkışı hak ediyor.

Bazen başarı, büyük bütçelerde, pahalı salonlarda ya da gösterişli formaların içinde değildir. Bazen bir okulun koridorlarında, bir öğretmenin emeğinde ve bir öğrencinin azminde saklıdır.

Bize düşen ise bu emeği görmek, takdir etmek ve gönülden tebrik etmektir.

Başka bir çirkin ve güzel olayda buluşmak üzere.

HOŞÇA KALIN...