Öfke; bireyin haksızlığa uğradığını düşündüğünde, engellendiğinde, değersiz hissettiğinde ya da herhangi bir olay karşısında kontrolünü kaybettiğini hissettiğinde ortaya çıkan doğal ve evrensel bir duygudur. Sanılanın aksine sorun öfkenin varlığı değil, nasıl yaşandığı ve nasıl ifade edildiğidir. Çünkü her öfke doğrudan dile getirilemez. Özellikle güç ilişkilerinin belirgin olduğu ortamlarda bireyler, öfkelerinin gerçek kaynağına tepki göstermekte zorlanabilirler.

Psikolojide öfkenin ifade edilme biçimini açıklayan yaklaşımlardan biri, öfkenin içe yönelmesi (anger-in) kavramıdır. Bu yaklaşıma göre birey, yaşadığı öfkeyi güvenli ve kabul edilebilir bir biçimde ifade edemediğinde öfke ortadan kalkmaz; bastırılarak kişinin kendi iç dünyasına yönelir. İçe yönelen öfke zamanla kendini suçlama, değersizlik duyguları, yoğun suçluluk, tükenmişlik, depresif belirtiler veya psikosomatik yakınmalar şeklinde kendini gösterebilir. Kısacası ifade edilemeyen öfke, bazen kişinin çevresine değil, doğrudan kendisine zarar vermeye başlar.

Bununla birlikte öfke her zaman içe yönelmez. Bazı durumlarda birey, gerçek öfke kaynağına tepki göstermenin riskli olduğunu düşündüğünde öfkesini daha güvenli gördüğü kişi ya da ortamlara yansıtabilir. Psikolojide bu durum yer değiştirme (displacement) savunma mekanizması olarak açıklanmaktadır. Örneğin yöneticisine karşı yaşadığı öfkeyi dile getiremeyen bir çalışanın eve geldiğinde eşine veya çocuğuna karşı tahammülsüz davranması ya da okulda öğretmeninden haksızlığa uğradığını düşünen bir öğrencinin öfkesini arkadaşına yöneltmesi bu mekanizmaya örnek olarak gösterilebilir.

Bu süreç yalnızca bireysel psikolojiyle açıklanamaz. Toplumsal ve örgütsel koşullar da öfkenin yaşanma ve ifade edilme biçimini önemli ölçüde etkiler. Türkiye'de ekonomik belirsizlikler, geçim sıkıntısı, yaşam maliyetlerinin artması, gelecek kaygısı, yoğun çalışma temposu ve iş güvencesine ilişkin endişeler birçok insanın stres düzeyini artırabilmektedir. Bunun yanında, otoriteye itiraz etmenin hoş karşılanmaması, "sorun çıkaran kişi" olarak etiketlenme kaygısı veya işini kaybetme korkusu gibi etkenler de bireylerin yaşadıkları öfkeyi doğrudan ifade etmelerini zorlaştırabilmektedir.

Bu nedenle bastırılan öfke bazen kişinin içine yönelirken bazen de farklı ortamlarda ve farklı kişilere karşı ortaya çıkabilmektedir. Günlük yaşamda trafikte küçük bir anlaşmazlığın kısa sürede fiziksel veya sözlü kavgaya dönüşmesi, futbol karşılaşmalarında tribünlerde görülen yoğun küfür ve saldırgan söylemler ya da sosyal medyada basit bir görüş ayrılığının hakaretlere varan tartışmalara dönüşmesi; bazı durumlarda birikmiş öfkenin gerçek kaynağı yerine daha güvenli görülen alanlarda dışa vurulmasına örnek oluşturabilir. Elbette bu davranışların tek nedeni bastırılmış öfke değildir; kültürel normlar, grup dinamikleri, dürtü kontrolü, bireysel özellikler ve içinde bulunulan koşullar da bu süreçte etkili olmaktadır. Ancak psikoloji literatürü, kronik stres ve ifade edilemeyen duyguların bu tür tepkileri artırabileceğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak öfke, bastırılması gereken bir duygu değil; anlaşılması, kabul edilmesi ve sağlıklı biçimde ifade edilmesi gereken temel bir insani duygudur. Çünkü ifade edilmeyen öfke yok olmaz; bazen kişinin kendi ruhsal ve fiziksel sağlığını yıpratır, bazen de yön değiştirerek kişinin en yakınındaki insanlara zarar verir.

Sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumlar için önemli olan öfkeyi bastırmak değil, onu güvenli ve yapıcı yollarla ifade edebilmeyi öğrenmektir. Bunun yolu, insanların düşüncelerini ve duygularını korkmadan ifade edebildikleri, eleştiriye tahammülün ve psikolojik güvenliğin desteklendiği bir toplumsal ve kurumsal kültürün geliştirilmesinden geçmektedir.