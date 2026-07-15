Türkiye seçmeninin yarıdan biraz fazlası Ak Parti’ye oy vermedi. Ekonomik istikrar, terör, muhalefetin hükümet kuramaması gibi gerekçelerle oy verenleri de hesaba katarsanız, bu oranın daha da fazla olduğunu varsayabilirsiniz.

Demek ki, bu halkın yarıdan fazlası AKP iktidarını istemiyor. Bunların da belki büyük bir bölümü, bu iktidardan kurtulmayı şiddetle arzu ediyor. Ama, demokrasiyi içselleştirmiş hiç kimse, bu kurtuluşun demokrasi dışı yollarla gerçekleşmesini aklının ucundan bile geçirmiyor.

Bu ülkenin demokratları, yaşayarak öğrendiler ki, askeri müdahaleler önce demokratları silindir gibi ezip geçer. Kazanılmış demokratik hakları, özgürlükleri yok eder, güya “koruma” gerekçesiyle Atatürk ilkelerini, cumhuriyet değerlerini erozyona uğratır, yozlaştırır.

Şuna adım gibi eminim ki, muhafazakâr demokratı, milliyetçi demokratı, liberal demokratı, sosyal demokratı, demokratik sosyalistiyle bu toplumun ezici çoğunluğu, darbe karşıtıdır. İktidarların sandıkta, milli iradenin tecellisiyle değişmesinden yanadır.

Yaşadığımız bu acı darbe girişimi, umut etmek isterim ki, bütün bu kesimlerin asgari müştereklerde birleşmesi, kenetlenmesi adına bir dönüm noktası olacaktır. Biz, Çorum için bu doğrultuda zaten sürekli çağrı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

Darbe girişiminin olduğu akşam, akrabamız Çetin Özdaş’ın oğlunun düğününde, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu ve diğer bazı Ak Parti yöneticileriyle birlikteydik.

Dünyaya farklı pencerelerden bakıyor olabiliriz, ama hepsi dostlarımız, yakınlarımız. Bir yerde etle tırnak gibiyiz. Gerek Türkiye, gerekse Çorum adına ortak paydalarımız, ayrıldığımız noktalardan çok daha fazla. Daha ileri bir Türkiye ve daha güzel, daha büyük Çorum hayallerimiz aynı.

Siyaseten farklı düşünsek de, şarkıdaki gibi “biz ayrılamayız”. Darbe heveslilerinin, önce bu gerçeği tahlil etmiş olmaları gerekirdi. Ama belli ki, akıl ve iz’andan uzak bir kalkışma ile amaçlarına ulaşabileceklerini zannetme hatasına düşmüş “sığ” insanlar.

Başta hemşehrimiz Erol Olçak ve oğlu olmak üzere, sivil, asker, polis şehitlerimiz var. Şaşkınız. Acımız büyük. Ama, demokrasiyi sürdürme , ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatma irademiz dimdik ayakta. Geçmiş olsun Türkiyem.