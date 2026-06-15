*** Gazeteniz ÇORUM HABER’in şaşmaz bir çizgisi vardır; Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlılık, Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, demokrasi, çağdaş uygarlık, hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik, insan hakları, doğa duyarlılığı gibi konularda ödünsüz kararlılık…

*** Meslek etiği açısından; halkın haber alma hakkı adına kamusal hizmet, toplumun gözü, kulağı, sesi olma, objektif ve yapıcı habercilik, cevap hakkına saygı, asparagas ve sansasyondan kat’i şekilde uzak durma…Bunların yanı sıra da, tartışmasız bir “Çorum Milliyetçiliği”…Çorum’un haklı talep ve beklentilerinin bayraktarlığını yapma, Çorum halkının çıkarını, yararını her şeyin üzerinde tutma…

*** Yıllardır “Büyük Çorum” projeksiyonu ile Çorum’a “parlak ufuklar” çizmeye çalışıyoruz; Barış kenti, sanayi kenti, kültür ve sanat kenti, eğitim-sağlık-turizm ve spor kenti…Bu başlıklardan en azından bazılarında ülkemizin süper ligine terfi etmişsek, toplumsal motivasyon anlamında iğne ucu kadar da olsa katkımızın bulunduğunu düşünerek müsterih oluyoruz.

*** Geçmişte şunu da yaptık; Çorum’un “anasının ak sütü gibi helal” bazı yatırım ve hizmetler konusunda etkin biçimde kamuoyu oluşturma görevini yerine getirdik. Şeker Fabrikası (ANAP’lı Başbakan Turgut Özal ile), Çorum-Ankara bölünmüş yolu (CHP’li Bayındırlık Bakanı Halil Çulhaoğlu ile) bu sayede gerçekleşti. Hastane’ye Diyaliz Ünitesi Kampanyamız (DYP’li İl Başkanı Satılmış Yılmaz ile) sonuca ulaştı, Valilik karşısındaki meydan (AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü tarafından) açıldı, Çorum meydansızlıktan kurtuldu. Meydanın adı (AK Partili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın isabetli yaklaşımıyla) Kadeş oldu…Daha nice sosyal, kültürel, sanatsal etkinlik ve hemşehri dayanışması örgütlenmeleri…

*** Ama bütün bu gelişmelerde, bizim samimi-etkin kamuoyu oluşturma çabamızın yanında, Çorum’un meseleleri konusunda duyarlı siyasetçilerin varlığı en büyük etkendi. Yapıcı eleştiri ve önerilerimizden rahatsız olmak yerine, bu yayınlardan güç alarak Çorum’un taleplerini Ankara’ya haklı ve güçlü biçimde ilettiler, toplum yararına vaziyet aldılar, siyasi arenada çok kullanılan “Çorum Sevdalısı” jargonunu lafta bırakmadılar.

*** Bahabey Caddesi’ndeki, son olarak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin yeri konusunda da, başta AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’dan, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Vahit Kayrıcı’dan, MHP İl Başkanı M. İhsan Çıplak’tan, diğer siyasilerden aynı duyarlılığı görüyorum.

*** ÇORUM HABER’in “Bu güzelim yeşil alana kıymayalım” şeklindeki çağrısına katıldılar, burasının özelleştirme listesinden çıkarılması, mevcut binanın yerine Çorum’un ihtiyacı olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapılması, yeşil dokunun korunması yönünde azami çabayı gösterdiler, göstermeye devam ediyorlar.

*** Başlıktaki cümleyi tekrarlayayım: Bizim gazetecilik anlayışımız bu, beklediğimiz siyaset anlayışı da bu! Samimiyetle teşekkür ediyorum.