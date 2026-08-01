MAVİ VE BEYAZ YAKA DÖNEMİ KAPANDI, KARŞINIZDA “İNSAN YAKA”

Sanayi devriminden bu yana iş dünyası hep ikiye bölündü. Kas gücüyle sahada ter döken Mavi Yakalılar ve masasında zihin gücüyle rapor üreten, planlama yapan Beyaz Yakalılar. Yıllarca insan kaynağını bu iki dar kutunun içine hapsettik, durduk.

Ancak bugün geldiğimiz noktada yapay zeka bu ikili ayrılımı tamamen siliyor. Artıl kas gücüyle sahada ter dökmek yerine fabrikalardaki ağır işleri montajlı robotlar devir almaya başladı. Ve masa başında veri analiz eden ve rapor yazan beyaz yakanın süreçlerini de yine yapay zeka saniyeler içerisinde yapıyor.

İşte tam bu noktada ben de diyorum ki o zaman mavi yaka, beyaz yaka dönemi kapandı. Peki İnsan Yaka çağı başladı diyebiliriz o zaman.

Peki kimdir bu İnsan Yaka ?

İnsan Yaka, ne kas gücü ne de zihinsel bir faliyetle iş yapan değildir. Yaptığı işe insanı dokunuşu katan çalışandır. Şunu biliyoruz ki yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin, duygusal zekayı kopyalayamıyor.

Eskiden teknik uzmanlıklar veya fiziki güç tek kriterdi. Bugün ise bir çalışanı veya lideri vazgeçilmez kılan şey İK dünyasında çok söylediğimiz Soft Skills dediğimiz Yumuşak Becerilerdir.

Mesela nedir bu İnsana has, yumuşak beceriler ?

Arızalarda ve krizlerde paniklemeyip esneklik gösterebilmek,

Çalışanının veya iş ortağının gözündeki endişeyi sezip empati kurabilmek,

Karmaşık sorun karşısında kalıpların dışına çıkıp yaratıcı çözümler üretebilmek.

Artık sanayicilerin artık şunu bilmesi gerekiyor.

Şirketinizdeki en büyük sermayeniz, fabrikanıza kurduğunuz milyon dolarlık son model makineler değildir.

O makineleri yöneten, kriz anında refleks gösteren "İnsan Yaka" çalışanlarınızdır.

Teknik beceriler bir şekilde tamamlanabilir, öğrenilebilir. Gerek eğitimlerle gerek yapay zeka ile… Ama bir çalışana duygusal zeka, sadakat, empati ve uyum becerisini sonradan yükleyemezsiniz. O zaman yaka renklerini bir kenara bırakıp, "insana" ve onun insani yeteneklerine yatırım yapma vakti geldi.