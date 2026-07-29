ÇOCUKLARINIZI ROBOTLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERE HAZIRLAYIN

Bir İnsan Kaynakları Profesyoneli olarak üniversitelere, liselere kariyer günlerinde konuşmacı olarak davet ediliyorum. Ya da mesleğim insan kaynakları olduğu için çevremdeki insanlardan hep aynı kaygılı soruyu duyuyorum.

"Çocuğumu hangi mesleğe yönlendirmeliyim ki gelecekte açıkta kalmasın?"



Geleneksel reflekslerimiz hemen tanıdık yerden geliyor. Gerek toplumsal alışkanlıklarımız, gerekse korumacı anne baba tavırlarımız bizi hep güvenli olana unvanlara yönlendiriyor. Ancak üzülerek söylüyorum ki bugünün güvenli limanları yarının yok olan meslekleri olabilir.

Şuna inanıyorum ki matematik, İngilizce notlarından ziyade hayatta problem çözmeye, hayal kurmaya, insan ilişkilerine odaklanmak belki de en büyük ihtiyacımız. Çocuklarımızı gençlerimizi birer depolama makinası yerine, hisseden, düşünen ve vizyon geliştiren insanlar olarak geleceğe hazırlayabilmek çok kıymetli.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE DOĞRU SORU SORMA

Yapay zekaya doğru komutu (prompt) vermek, doğru soruyu sormakla başlar. Merak eden, sorgulayan zihinler geleceği yönetecek.

EMPATİ VE İŞBİRLİĞİ

Makineler takım çalışması taklidi yapabilir ama gerçek bir duygusal bağ kuramaz. Başkalarıyla empati kurabilen ve ortak akıl üretebilen çocuklar fark yaratacak.

ESNEKLİK VE ADAPTASYON

Dünyanın hızla değiştiği bir düzende, sadece bir mesleği bilmek yetmez. Yeni durumlara hızla uyum sağlama yeteneği, en büyük sermaye olacaktır.

O halde ne yapmalıyız? Yarın çok geç olmadan, çocuklarımızı robotların asla yapamayacağı, insana özgü yeteneklerle donatmalıyız. Biz buna İK dünyasında "Soft Skills" (Yumuşak Beceriler) diyoruz.

Yapay zeka çağında çocuk yetiştirmek, onlara sadece bir diploma kazandırmaktan çok daha fazlasını gerektiriyor. Çünkü bugünkü eğitim sistemimizin büyük bölümü hala ezbere dayalı. Yani tam olarak yapay zekanın en başarılı olduğu alana.

Eğer çocuklarımızı sadece bilgi ezberleyen, formülleri mekanik olarak uygulayan bireyler olarak yetiştirirsek, onları doğrudan robotların rakibi haline getirmiş oluruz.

Ve bu rekabeti kazanma şansları yok.