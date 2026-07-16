Korkmalı mıyız, Yoksa Kendimizi Yeniden mi Keşfetmeliyiz?

Kurumsal dünyada müdürlük, yöneticilik gibi unvanlar birer güç simgesi olarak görüldü. Kartvizitinde yazan unvanın büyüklüğü gücü elinde tutanı gösteriyor diyebiliriz. Çünkü geleneksel yönetim anlayışı, kontrol etmek, denetlemek ve talimat vermek üzerine kurulu.

Gelelim yapay zeka çağına..

Gerçekçi olalım ki yapay zeka müdürlük görevini bizden çok daha iyi yapıyor. Performansın takibi, bütçenin yönetimi, işin dağılımı, operasyonel işlerin yönetimi gibi.

Yakın gelecekte kontrole dayalı müdürlük unvanlarının sonu gelecek. O zaman yapay zeka müdür olacak diyebiliriz. Peki asıl soru şu oluyor: “Yapay zeka çağında lider kim olacak? “

Bir çok profesyonel ile kariyer ve liderlik koçluğu projeleri yöneten biri olarak şunu söyleyebilirim ki, yönetmek unvanla, liderlik ise etkiyle ilgilidir. Yapay zeka sistemleri optimize edebilir ama insanlara ilham veremez. Yapay zeka hedefleri belirleyebilir ama bir takımı o hedefin arkasındaki ortak anlama inandıramaz.

Yeni dünya düzeninde, gücünü unvanından değil insanı anlamaktan alan liderler değerli olacak. Gücünü insandan alan liderler yani koçvari liderler çalışanına dikte eden değil potansiyeli ortaya çıkartan bir tarafı tercih edenlerdir. Sadece iş ya da iş performansı değil insanı insan olarak gören liderlerdir.

Şehrimizin köklü işletmelerinden büyük sanayi kuruluşlarına kadar liderlerin artık şu soruyu sorması gerekiyor: "Ben sadece süreçleri mi yönetiyorum, yoksa insanlara ilham mı veriyorum?"

Süreçleri yönetme işini yakında yapay zekaya devredeceksiniz.

Kendinizi geleceğe hazırlamak istiyorsanız, unvanların arkasına saklanmayı bırakıp, koçluk kaslarınızı geliştirmeli ve gerçek bir lider olmayı öğrenmelisiniz.