Birçok kurumda liderlik hala tek yönlü çalışıyor. Yukarıdan aşağıya akan bir yapı gibi.

Emir veren, talimatların olduğu..

Ne yapılacağı söyleniyor, nasıl yapılacağı tarif ediliyor, sonuç bekleniyor.

Artık iş dünyasının yeni rotasında işler artık böyle ilerlemiyor. Farklı kuşakların da iş hayatına girmesi, bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu ve küresel perspektifte ekonomideki belirsizlikler iş dünyası için bambaşka bir rota çizmektedir. Liderlik te işte bunlardan biridir.

Günümüz iş dünyasında liderlik ile ilgili kavramlar çok sık değişmekte, liderden beklentiler de hızlı değişmektedir. Şunu biliyoruz ki gerçek liderlik insanlara ne yapacağını söylemek değil, ne yapabileceklerini keşfetmelerine alan açmaktır. Emir veren lider kısa vadede sonuç alabilir.

Ama alan açan lider uzun vadede kültür oluşturur. Alan açmak, kontrolü bırakmak değildir. Yönü kaybetmek hiç değildir.

Alan açmak; soru sormaktır, dinlemektir. Ve bazen geri çekilip düşünme fırsatı vermektir.

Bir çalışan sürekli yönlendirilirse zamanla üretir ama düşünmez.

Ama alan açılırsa sahiplenir, geliştirir, dönüştürür.

Bugünün iş dünyasında en değerli liderler; en çok konuşanlar değil, en iyi dinleyenlerdir.

Çünkü liderlik artık ses yükseltme değil, potansiyel ortaya çıkarma sanatıdır.