Siyasette bazı kavramlar vardır; zamanla sadece bir kelime olmaktan çıkar, milyonların zihninde bir anlam dünyası oluşturur.

“Dava” da bunlardan biridir.

Bir siyasi hareket kendisini bir dava üzerine inşa edebilir. Büyük hedeflerden, tarihsel misyonlardan, medeniyet iddialarından söz edebilir. Ancak tarih, bütün davaları söylemleriyle değil; geride bıraktıkları sonuçlarla değerlendirir.

Son dönemde özellikle Türkiye’nin dış politikası, hukuk düzeni ve toplumsal yapısı üzerine yapılan tartışmalar, yıllardır konuşulan bazı soruları yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’nin bölgesel liderlik iddiasıyla başlayan dış politika vizyonu, zaman içinde neden daha fazla yalnızlık, daha fazla gerilim ve daha fazla tartışma doğurdu?

Bir dönem “komşularla sıfır sorun” olarak tanımlanan yaklaşım nasıl oldu da bugün birçok başlıkta yeni sorunlarla karşı karşıya kaldı?

Ve bütün bu süreçlerin bedelini kim ödüyor?

Elbette en sonunda vatandaş…

BÜYÜK HAYALLERİN KÜÇÜK HESAPLARA YENİLDİĞİ YER: EKONOMİ

Devletlerin dış politikada büyük hedefler taşıması doğaldır.

Her ülke kendi çıkarlarını korumak, bölgesinde etkili olmak ve uluslararası alanda söz sahibi olmak ister.

Ancak büyük hedeflerin sürdürülebilir olması için ekonomik gerçeklik, hukuk güvenliği ve kurumsal denetim gerekir.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden gerçekleştirilen petrol ticareti sürecinde Türkiye’ye yönelik uluslararası tahkim kararıyla gündeme gelen milyarlarca dolarlık tazminat, bu açıdan önemli bir örnektir.

Mesele sadece ortaya çıkan ekonomik yük değildir.

Asıl mesele şudur:

Devlet adına alınan büyük kararların hesabı kim tarafından, nasıl verilecektir?

Kâr kişisel veya siyasi çevrelere yakın gruplar tarafından paylaşılırken, zarar toplumun tamamına mı bırakılacaktır?

Demokrasilerde asıl soru budur.

Çünkü devlet yönetiminde başarı kadar başarısızlığın da bir sorumlusu olmalıdır.

İDEALLER, KİMLİKLER VE SİYASETİN DİLİ

Türkiye’nin son yıllardaki siyasal tartışmalarının önemli başlıklarından biri de kimlik siyaseti oldu.

Mısır’daki gelişmeler sırasında kullanılan “Rabia” sembolü, sadece bir el işareti olmaktan çıkıp Türkiye’de de geniş bir siyasi anlam kazandı.

Bu sembol üzerinden yürütülen tartışmalar, Türkiye’de siyasal İslam’ın, millî kimlik anlayışının ve dış politika tercihlerin nasıl iç içe geçtiğini gösteren önemli örneklerden biridir.

Bir kesim bunu tarihsel ve kültürel bir dayanışma olarak görürken, başka bir kesim ise bunun Cumhuriyet’in kuruluş felsefesiyle gerilim oluşturduğunu savundu.

Demokrasilerde farklı görüşlerin varlığı doğaldır.

Ancak sorun, herhangi bir düşüncenin tartışılmaz hâle gelmesiyle başlar.

Çünkü hiçbir siyasi fikir, eleştiriden muaf değildir.

Bir ülkenin geleceğini belirleyen şey, hangi ideolojinin iktidarda olduğu kadar; o ideolojinin kendisini ne kadar denetleyebildiğidir.

HUKUN GÜVENLİĞİ OLMADAN DEMOKRASİ YAŞAYABİLİR Mİ?

Bir ülkede vatandaşın en temel beklentisi adalettir.

Çünkü ekonomi bozulabilir, siyasi görüşler değişebilir, iktidarlar gelip geçebilir.

Ama hukuk güveni kaybolduğunda toplumun ortak zemini sarsılır.

Son yıllarda Türkiye’de yargının bağımsızlığı, seçim süreçleri ve siyasi partilerin iç işleyişleri üzerine yaşanan tartışmalar, bu nedenle büyük önem taşımaktadır.

Bir mahkemenin kararları toplumun önemli bir kesiminde “siyasi sonuç doğuran müdahaleler” olarak algılanıyorsa, burada sadece hukuki değil, aynı zamanda demokratik bir güven sorunu ortaya çıkar.

Hukuk, bir tarafın kazandığı diğer tarafın kaybettiği siyasi bir araç değildir.

Hukukun değeri, herkes için aynı ölçüde uygulanabildiği zaman ortaya çıkar.

Çünkü hukuk iktidarın yanında değil; adaletin yanında durmalıdır.

AHLAKİ EROZYONUN BAŞLADIĞI NOKTA

Dallas dizisinin unutulmaz karakteri J.R. Ewing’e atfedilen şu söz, siyasetin ve yönetimin en temel sorunlarından birini anlatır:

“Dürüstlüğü bir kenara attıktan sonra gerisi kolaydır.”

Bir kurumda, bir devlette veya bir toplumda ilk küçük yanlış normalleştiğinde, ardından gelen daha büyük yanlışların kapısı açılır.

Bir istisna, zamanla kurala dönüşebilir.

Bir suskunluk, zamanla onaya dönüşebilir.

Bir hesap sorulmayan hata, gelecekte daha büyük hataların zeminini hazırlayabilir.

Belki de toplumların en büyük sınavı burada başlar:

Yanlış yapanlardan önce, yanlış karşısında sessiz kalanların sınavı…

Çünkü tarih sadece yapanları değil, görüp de susanları da kaydeder.

TARİH SUSKUNLARI AFFETMEZ

Devletlerarası ilişkilerde çıkarlar vardır.

Büyük güçler kendi menfaatlerini korumaya çalışır.

Bu, uluslararası siyasetin değişmez gerçeğidir.

Ancak hiçbir ülke sadece dış güçlerin etkisiyle şekillenmez.

Bir ülkenin kaderini belirleyen asıl unsur, kendi kurumlarının gücü, kendi toplumunun bilinci ve kendi yöneticilerinin sorumluluk anlayışıdır.

Başımıza gelen her olayı dışarıya bağlamak kadar, her sorunun kaynağını sadece içeride aramak da eksik bir değerlendirmedir.

Gerçekler ancak bütün yönleriyle görüldüğünde anlaşılır.

ASIL MESELE: HESAP VEREBİLİRLİK

Bugün “dava” kavramı üzerinden yürütülen tartışmaların temelinde aslında daha büyük bir soru bulunmaktadır:

Bir siyasi hareket kendisini hangi hedeflerle tanımladı ve ortaya çıkan sonuçlar bu hedeflerle ne kadar örtüştü?

Ekonomik sıkıntılar, gelir dağılımındaki bozulmalar, gençlerin geleceğe dair kaygıları ve adalet duygusundaki aşınma; toplumun artık somut cevaplar beklediği meselelerdir.

Çünkü halk, yalnızca büyük sözler değil; güvenilir kurumlar, adaletli bir düzen ve onurlu bir yaşam ister.

Cumhuriyet’in temel kazanımları, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri üzerinden yeniden tartışılabilir.

Ancak hiçbir toplum geçmişini yok sayarak geleceğini kuramaz.

Bir ülkenin geleceği, gerçekleri görmeye cesaret edenlerin elindedir.

Çünkü farkında olan toplumlar yönlendirilir; fakat kolay kolay esir alınamaz.