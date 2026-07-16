--------------KENT NOTLARI--------------

Hekimlik gibi hemşirelik de, ucunda insan sağlığına hizmet etme ve daha ötesi “hayat kurtarma” olduğu için kutsal mesleklerden biri.

Bir hemşirede olması gereken özelliklerin başında, insan sevgisi, vicdan ve şefkat duygusu geliyor.

Stres altındaki hastayla veya hasta yakınıyla sağlıklı iletişim kurabilmek, empati yapabilmek, soğukkanlılık, dikkat ve titizlik en temel nitelikler olmalı.

Bir de yaşam boyu öğrenmeye açık olmak…

Bütün bunlar, iyi eğitim, donanım, deneyim yanında, kişilik özelliklerinin de uygunluğunu gerektiriyor.

Pozitif kişiliği gerektiriyor.

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Yeğenimden söz edeceğim.

Kardeşim Recep’in kızı Demet Yolyapar Öztürk’ten…

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2010 yılında Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden mezun oldu.

Meslek hayatına aynı yıl Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başladı.

Ankaralı Gürol Öztürk ile evlenerek Ankara’ya yerleşmesi üzerine, Şubat 2016’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi’nde başladığı hemşirelik hizmetini halen başarıyla sürdürüyor.

“Başarıyla” sözcüğünü ben kullanmıyorum, yöneticileri, hocaları, çalışma arkadaşları da, adının geçtiği yerde “uyumundan, çalışkanlığından, özverisinden, başarısından” söz ediyorlar.

Ben de bu değerlendirmelerle karşılaşınca, amcası olarak onunla gurur duyuyorum.

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Canım kardeşim Recep’in hastalığı, benden yaklaşık 5 ay önce ortaya çıktı.

Rahmetli ağabeyim Yaşar Yolyapar’ın eşi, sevgili yengem Nejla Yolyapar’ı 2024 Ekim ayı başında kaybetmiştik. Çok geçmeden de Recep’in hastalığını öğrendik.

Yengemin kaybına ve Recep’in hastalığına o kadar çok üzüldüm ki, Şubat 2025’te bu kez bende hastalığın çıkmasıyla bu üzüntünün bir ilgisi var mıdır, bilemiyorum.

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Recep’in tedavisi, esas olarak Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nde sürüyor. Pek çok tetkik ve tedavileri ise Çorum’da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılıyor.

Onkoloji’nin sevgi ve şefkat dolu, deneyimli hemşiresi Demet, babası için o günden beri seferber.

Hissettirmemeye çalışıyor, ama bir babanın tedavisini üstlenmek ve her gün her gün o sıkıntılı süreçleri baba ile birlikte paylaşmak o kadar zor olmalı ki…

Ben tahmin edebiliyorum.

Ve bravo Demet diyorum.

Bravo sana…

İyi ki varsın.