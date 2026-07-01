AHMAK

1-Ahmağın üç sıfatı vardır.

a-Huzursuz ve mesnetsiz ve manasız konuşur.

b-Gereksiz yere darılır.

c-Kadınlara aşırı düşkünlüğü vardır.

2-Ahmak her duyduğunu, akıllı mutlak gördüğünü söyler.

3-Ahmağın beyni savağı açık havuza benzer. Su bilgi tutmaz, aklına geleni salar.

4-Ahmak da, akıllı da sözlerinden belli olur. Düşünmeden konuşur, tartmadan atar. Örneğin; bir gün hocalar meclisinde otururken birisi geldi. Duayen hocalarımızdan birine selam kelamdan sonra, -Hocam, ebemi sen mi yıkadın, hacı anamı da yıka iyi mi, dedi. İşte bu ahmaklıktır. Kadının ölüsünü, erkeğin değil, kadın hocaların yıkadığını anımsayamıyor.

Bu açık bir ahmaklık ötesi deliliktir ve doğuştan özürlü, engelli sınıfına girer ki, kendi kendine yeterli olmadığı için ailesi, çevresi veya devlet tarafından koruma altına alınmaları gereklidir.

Hani derler ya; kafa büyük, içi boş. Tut kulağından çifte koş. İnsan suretinde hayvan tabiatlı ama, sorumluluğu yok. İşlediğinden mesul değil.

Buradan hareketle ahmak odur ki, aklı fikri olduğu halde bu fani dünya için gam yiye, kim kazana kim yiye. İşte bu ki en öktü züğürtlük, en acı yoksulluk. İnsan için akıl yokluğu veya akıl noksanlığıdır. Bir iyi yönü varsa ahmaklığın sorumluluğu yoktur. En acısı ise akıllı olduğu halde aklını muzip, şeytani akıl olarak kullanmak, ahmaklıktan daha kötü ve zararlıdır. Çünkü sorumluluk doğurur. Kişinin kendi aklını beğenmesi onun ahmaklığının belgesidir. Çünkü “ve küllle zi ilmin alim” bilginin üstünde bilgi ve bilginin aklın üstünde de kuvvetli akıl vardır. Anlayana dahi denir.

1-Akıllı olan bir kere, ahmak olan bin kere yanılır.

2-Akıl Allah vergisidir.

3-İnsan için en büyük servet akıldır.

4-Aklın yolu birdir.

5-Akıl yaşta değil, baştadır. 7 yaşında ahmak 70’inde de ahmaktır.

6-Ahmak dosttan akıllı düşman yeğdir.

7-Akıllı düşününceye kadar, deli oğlunu evlendir.

8-Akıllı bildiğini ve gördüğünü, ahmak işittiğini söyler.

9-Akıllı hırsız ev sahibini bastırır.

10-Akıllı ile taş taşı, ahmakla yeme bal gibi aşı.

11-Akıllı evlat neylesin malı, akılsız ahmak neylesin malı.

12-Akıllı bin düşünür bir söyler, ahmak düşünmeden söyler.

13-Akıllı insan tez korkar.

14-Akıl devlettir, ana da nimettir.

15-Akıl para ile satın alınmaz.

16-Akıl ikidir, rahmani ve şeytani, ikisi de akıldır. Birisi muzır, iyisi hızırdır.

17-Akılsız başın ceremesini zavallı ayaklar çeker.

18-Hasırdan baca, ahmaktan koca olmaz.

19-Deli ile dost olmadan akıllı düşman iyidir.

20-Ahmaklığın belgesi dengesizliktir. Deli dereye bir tomruk düşürür de, bin akıllı onu çıkaramaz.

21-Akla gelmeyen başa gelir.

22-Kula bela gelmez kul azmayınca, Allah bela yazmaz kul azmayınca.

23-Akıllı alim kalem kağıt kullanır.

24-Tedbir esastır ama tedbir takdiri bozmaz, kişiyi sorumluluktan kurtarır.

25-Yazılmış laf (kader) bozulmuşa çare yok.

26-Yazılmaya iş başa gelmez.

R.SAV. buyurur ki; Akıllı mümin bir delikten iki kere sokulmaz. İki sefer aldanmaz. Sahih hadisi şerif.

Netice şudur ki; bu mübarek sözler üzerinde düşünmeli, bu öğütler üzerinde yürümelidir. Hoşça kalın, Allah’a emanet olun...

- BİTTİ -