Harf Devrimi yalnızca bir alfabe değişikliği değil; bilgiye erişimi kolaylaştırma, eğitimi yaygınlaştırma ve toplumun daha geniş kesimlerini okuryazar hâle getirme amacı taşıyan tarihsel bir dönüşümdür.



Bu konuda sıkça dile getirilen “Osmanlıcada da okuma yazma vardı” ifadesi teknik olarak doğrudur. Elbette Osmanlı döneminde okuyan, yazan, düşünen ve büyük eserler üreten insanlar vardı. Ancak asıl mesele; okuma yazmanın toplumun ne kadarına ulaşabildiğidir.



Osmanlı Türkçesi, Arap harflerinin Türkçenin ses yapısına tam uyum sağlamaması nedeniyle öğrenmesi zor bir yazı sistemi olarak değerlendirilmektedir. Özellikle kırsal bölgelerde ve kadın nüfus içinde okuryazarlık oranları oldukça düşüktü. Devlet dili ile halk dili arasında da belirgin bir mesafe bulunuyordu.



Cumhuriyet’in gerçekleştirdiği Harf Devrimi ile amaçlanan şey geçmişi inkâr etmek değil; okuma yazmayı kolaylaştırmak, eğitim seferberliği oluşturmak ve bilgiyi toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırmaktı. Bu nedenle Harf Devrimi yalnızca teknik bir düzenleme değil, aynı zamanda sosyal dönüşüm hamlesi olarak görülmektedir.

DÖNEMİN BAZI İSTATİSTİKSEL VERİLERİ

1927 nüfus sayımına göre Türkiye’de toplam okuryazarlık oranı yaklaşık %10 civarındaydı.

7 yaş üstü nüfusta okuryazarlık oranı erkeklerde yaklaşık %17, kadınlarda ise yaklaşık %4–5 seviyesindeydi.

Kadınların eğitime erişimi özellikle kırsal bölgelerde son derece sınırlıydı.

Osmanlı’nın son döneminde açılan modern okullar önemli gelişmeler sağlasa da, nüfusun büyük kısmı köylerde yaşadığı için eğitim yaygınlaşamamıştı.

Cumhuriyet döneminde Millet Mektepleri aracılığıyla geniş çaplı bir okuma yazma seferberliği başlatılmıştır.

1940’lı yıllara gelindiğinde okuryazarlık oranlarında belirgin artış yaşanmıştır.

SONUÇ

Kısacası mesele “Osmanlıcada okuma yazma yok muydu?” meselesi değildir. Asıl mesele; okuma yazmanın toplumun ne kadarına ulaşabildiği meselesidir.

Bir milletin gerçek gücü yalnızca okuryazar seçkinlerden değil; okuyabilen, anlayabilen ve düşünebilen geniş toplum kesimlerinden doğar.

Not: Metindeki istatistiksel bilgiler; 1927 Türkiye nüfus sayımı verileri, TÜİK arşivleri, tarih araştırmaları ve konuya ilişkin akademik değerlendirmelerden derlenmiş genel kabul gören oranlara dayanmaktadır.