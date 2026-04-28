Attığın taşın hedefini bulmadığını anladığın an, aslında her şey bitmiş, ama insan, biteni kabul etmekte zorlanmaya başlamıştır.

Çünkü mesele çoğu zaman başarısızlık değil,

Başarısızlığı kabullenememektir.

Bir işe girersin.

İnanırsın.

Söz verirsin.

İnsanları dahil edersin.

Kaynak harcarsın.

Zamanını, emeğini, itibarını ortaya koyarsın, sonra bir noktada fark edersin:

Bu iş olmuyor.

Ama artık geri dönemezsin.

Çünkü artık mesele iş değildir.

Mesele; sözlerin, görüntün, duruşun ve başkalarının gözündeki yerindir.

İşte tam bu noktada ekonomi susar, ego konuşur.

Ve sen artık kazanç için değil, kaybettiğini inkâr etmek için devam edersin.

Bir gerçek vardır:

Geçmişte ödediğin bedeller, gelecekteki kararlarını haklı çıkarmaz.

Ama insan zihni bunu kabul etmez.

“Bu kadar geldik” der.

“Buradan dönülmez” der.

“Biraz daha sabredelim” der.

Oysa bu cümlelerin her biri, zararın biraz daha büyümesi için kurulmuş cümlelerdir.

Sorulması gereken tek bir soru vardır: Bugün sıfırdan başlasaydın, yine bu yola girer miydin?

Eğer cevap “hayır” ise, zaten devam ettiğin şey bir yatırım değil, alışkanlığa dönüşmüş bir hatadır.

Israr, doğru yerde erdemdir.

Ama yanlış yerde ısrar, aklın inadı, egonun savunması ve zararın büyütülmesidir.

Devam ettikçe düzelmez. Devam ettikçe derinleşir.

Çünkü bazı yollar vardır; ilerledikçe açılmaz, ilerledikçe kapanır.

Beyaz Fil Sendromu tam da budur.

Sahip olduğun için vazgeçemediğin, ama vazgeçmediğin için seni tüketen şey.

Bir proje olabilir.

Bir şirket olabilir.

Bir karar olabilir.

Bir ilişki olabilir.

Adı değişir….

Ama sonuç değişmez;

Maliyet büyür…

Değer kaybolur.

Ve en tehlikelisi şudur:

İnsan bir süre sonra zararı yönetmeyi değil, zararla yaşamayı öğrenir.

İşte çöküş tam da burada başlar.

Güç, her başladığını bitirmek değildir.

Güç; yanlış olanı zamanında durdurabilmektir.

Çünkü her devam ediş, ilerlemek değildir.

Bazen devam etmek, sadece daha derine batmaktır.

Unutmayalım ki :

Bazı şeyler devam ettiği için değil, zamanında bırakılmadığı için kaybettirir.

Ve bazen en büyük kazanç;

VAZGEÇEBİLMEKTİR…

Vazgeçemediğin her şey, seni terk etmeden önce, SENİ TÜKETİR