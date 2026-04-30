Ortadoğu, insanlık tarihinin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır.

Ancak bugün bu topraklar, kadim kültürlerin doğuşundan ziyade, küresel güç mücadelelerinin ve bitmek bilmeyen siyasi kırılganlıkların merkezi olarak anılmaktadır.

Peki, neden bu coğrafyada huzur, tarihin en nadir bulunan madeninden bile daha kıymetli hale geldi?

Bugün yaşanan çatışmaları sadece günlük siyasi manevralarla açıklamak yetersiz kalacaktır; zira bu gerilimlerin kökeni coğrafyanın kendisinde, enerji yollarında ve tarihin derinliklerinde gizlidir.

Bölgenin yalnızca stratejik değil, aynı zamanda ruhani bir merkez olması, çatışmaların çözülmesini en çok zorlaştıran unsurların başında gelir.

İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi üç büyük semavi dinin kutsal mekânlarının bu topraklarda iç içe geçmesi, siyasi uyuşmazlıkların hızla kimlik temelli bir varoluş mücadelesine dönüşmesine yol açmaktadır.

Kudüs, Mekke ve Medine milyarlarca insan için manevi birer pusulayken, bu bölgelerdeki uyuşmazlıklar devletler arası bir krizden çıkıp inanç temelli toplumsal bir refleks haline gelmektedir.

Bu inanç dokusunun üzerine eklenen yapay sınırlar ise bölgenin tarihsel travmasını derinleştirmiştir.

Bugünkü Ortadoğu haritası, bölgenin sosyolojik yapısından ziyade, Birinci Dünya Savaşı sonrası büyük güçlerin stratejik çıkarları doğrultusunda çizilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından şekillenen bu haritalar, bölgenin etnik ve mezhepsel gerçeklerini çoğu zaman hiçe saymıştır.

Aynı topluluklar farklı devletlerin sınırları içinde parçalanırken, tarihsel olarak bir arada bulunmamış kimlikler aynı yapının içine hapsedilmiştir. Bugün tanık olduğumuz birçok istikrarsızlık ve iç çatışma, aslında bu zorlama haritaların günümüze bıraktığı sancılı bir mirastır.

An itibarıyla bölgedeki savaş hali, sadece cephedeki bir çatışma değil, küresel bir belirsizliğin yansımasıdır. Savaşın durup durmayacağına dair tartışmaların odağında, aktörlerin samimiyeti yatmaktadır; zira kağıt üzerinde barış arzulanıyor gibi görünse de, statükonun devam etmesi bazı küresel odakların stratejik çıkarlarına hizmet edebilmektedir.

Savaşın durmasını gerçekten isteyen halkların ve yerel aktörlerin aksine, vekalet savaşlarından beslenen yapıların bu "kontrollü kaostan" vazgeçmek istememesi, barış süreçlerini birer çıkmaza dönüştürmektedir. Uluslararası bekleyiş, insani bir ateşkesin ötesinde, bölgenin yeniden nasıl dizayn edileceğine dair bir güç paylaşımı mücadelesine dönüşmüştür. Bu tabloya enerji jeopolitiğinin eklenmesi, Ortadoğu’yu küresel bir satranç tahtası haline getirmektedir.

Dünya petrol rezervlerinin kalbi olan Basra Körfezi ve çevresi, küresel güçlerin iştahını her daim canlı tutmaktadır.

ABD, Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri, kendi çıkarları doğrultusunda bölgedeki gelişmeleri yönlendirmeye çalışmakta; bu durum Ortadoğu’yu zaman zaman doğrudan savaşların, zaman zaman ise karmaşık vekalet savaşlarının sahası haline getirmektedir.

Enerji güvenliği arayışı, yerel gerilimleri küresel güç dengeleriyle iç içe geçen stratejik bir kördüğüme dönüştürmüştür.

Türkiye, bu ateş çemberinin ortasında hem bir köprü hem de bir istikrar adası olma öngörüsüyle hareket etmektedir.

Bölgedeki her sarsıntının doğrudan etkilediği Türkiye için en rasyonel strateji, bölgesel çatışmaların tarafı olmaktan ziyade diplomatik arabuluculuk kapasitesini derinleştirmektir.

Türkiye’nin askeri ve diplomatik gücü, bölgesel istikrarın tesisi için kritik bir avantaj sunarken ve enerji koridorlarındaki "merkez ülke" rolü elini güçlendirirken; bu stratejik konum aynı zamanda bölgedeki her sarsıntının doğrudan bir güvenlik maliyeti ve kontrol dışı göç baskısı olarak ülkemize yansıması riskini de beraberinde getirmektedir.

Sonuç olarak, Ortadoğu’nun geleceği bir "lanet" ile mühürlenmiş olmak zorunda değildir.

Yapay sınırların yarattığı travmalar, ancak güçlü bir diplomatik irade ve uluslararası toplumun samimi bir barış inşa etme çabasıyla aşılabilir.

Tarih, en derin krizlerin bile diplomasiyle çözülebileceğini defalarca kanıtlamıştır;

Ortadoğu için de çözüm, kaynakların yıkım yerine ortak kalkınma için kullanıldığı bir iş birliği zemininden geçmektedir.