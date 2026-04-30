Günlük rutinde hayat devam ederken, hiç hesapta olmayan durumlar insanı sarsabilir.

İnsan yaşamı inişli çıkışlıdır. Bazen sevinçlerle, bazen acılarla örülmüştür.

Kişi kalkar, işine, okuluna gider. Bir de bakarsın o gün yaşanan bir olay hayatını değiştiriverir.

Geçen hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırılarında canlarımızı kaybettik. Geçen hafta hiç geçmek bilmedi. Olaylardan az ya da çok etkilenmeyen kalmadı. Bu konuda söylenecek söz, yazılacak çok şey varken “derin bir acı” bıraktığı kesin.

Hiç beklenmediğimiz bir afet 2023’te hayatları alt üst etti. Kayıpların acısı hala devam ediyor.

İşe giderken yaşanan bir trafik kazasıyla engelli bir insan olarak yaşama devam etmek zorunda kalınabilir.

Aniden gelen bir kararnameyle başka yere tayin edilebilirsiniz.

Ölüm veya ayrılık sizi başka bir insana dönüştürebilir.

Çaresiz bir hastalık yaşam kalitenizi düşürüp ilaca ya da yatağa bağımlı hale getirebilir.

Bir genç kız, istemediği halde hamile kaldı diye yaşamına son verebilir.

Yazarken bile zorlandığım bu ve buna benzer acılar yaşandı ve maalesef yaşanmaya devam ediyor.

Okul saldırıları için geniş çaplı, profesyonel ve kalıcı önlemler alınırsa masum çocuklar, öğretmenler hayattan koparılmayabilir.

Cinayetlerin failleri bulunur gereken ceza verilirse belki başka bir kadın öldürülmeyebilir.

Doğal afetlere yönelik en baştan önlem alınırsa belki can kayıpları en aza indirilebilir.

Yanlış anlaşılmasın; amacım günah keçisi aramak değil, çözüm aramak. Daha yaşanabilir bir dünya inşası için ne yapılabilir?

Hayatta hep kötü şeyler olmuyor. Başta dediğim gibi yaşam inişli çıkışlıdır. Hayatta güzel şeyler de olur.

Doğan bir bebek mutluluğunuza mutluluk katabilir.

Sevdiğine kavuşmak, yaşamı daha yaşanır kılabilir.

Hayal ettiğiniz evi satın alabilmek kişiyi rahatlatır.

Hastaysanız sağlığınıza kavuşmak dünyalara bedeldir.

Yazarsanız, çıkarttığınız kitabın okunması en büyük armağandır.

Neler oluyor hayatta

Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa

Sabah olup uyanınca, her şey yine aynı kalsa

Kısacık şarkı sözleri ne çok şey anlatıyor. İstediğin işe alınmak, rüyanın gerçek olmasıdır.

Sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsaydı “Gülistan” bugün hayatta olurdu.

Hayatta gerek iyi gerek kötü çok şeyler olabilir. Olanı iyi okuyabilmek gerekir.

Olaylara empati (duygudaşlık) yaparak bakılırsa hayatta çok şeyler değişebilir.