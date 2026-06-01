İktidar kesinlikle muhalefet istemiyor. Sayın Özel'in İzmir mitingi polis müdahalesiyle provoke ediliyor. Özel yağmurda ıslanan beyaz gömleğiyle Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü; etrafında bayraklı, Atatürk posterli göstericiler var. Etraftan katılım yükseliyordu.

Önce 25 Mayıs'ta Ankara'da CHP genel merkezi, 26 Mayıs'ta İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yaşananları protesto eden CHP'lilere biber gazlı, TOMA'lı, tazyikli su ile saldırılar oldu. "Hak, hukuk, adalet" sloganları duyuluyordu.

Kitleler arasında popülerliği yükselen sayın Ö. Özel'i etkisiz kılmak istiyorlar.

İktidar anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını 'butlan' sayıyor. Esasen anayasayı yok sayıyor. Bunu açık açık ilan etmişti. Yapılacaksa, muhalefetsiz veya etkisiz muhalif adayla CB seçimi yapmak veya hiç yapmamak istiyor.

Bu denli sorunlu bir rejimi demokrasi diye adlandırmak olası değil. Açıktır ki bir polis devletiyiz!

Bu bilinerek tavır alınmalı.

30 Mayıs 2026, Cumartesi günü Ankara, Kızılay Güvenpark'ta Özgür Özel başkanlığında demokrasiye inanan on binlerce insan bir araya geldi. Özgür Özel etrafında kenetlenen demokrasi güçleri baskılara, otokrasiye, bölünmelere karşı birleşti. Bu birliktelik sürmeli ve iktidar yürüyüşünde daha da büyümeli. Mevcut siyasal, ekonomik ve yargısal durumdan memnun olmayanlar, bu baskılardan yaka silkenler anayasal düzeni yeniden tesis edecektir. Bütün konuşmacılar demokrasi ve cumhuriyete bağlılık gösteriyor.

Mesele yalnızca CHP ve Özgür Özel değil. Mesele cumhuriyet. Gerici ittifak cumhuriyeti yıkıp yerine daha baskıcı, şeriatçı bir rejim oturtmaya çalışıyor. Demokrasiye inanan kitle örgütleri, parti ve gruplar bu gerici kuşatmaya karşı birlik olmak zorundadır. Aksi halde emperyalizmin Ankara büyükelçisi Barrack Obama açık açık duyurdu. Demokrasi ve cumhuriyet istemiyorlar, monarşide diretiyorlar. Sultanlık kurulsun, ülke bir başkan, Türk, Kürt ve Alevi üç başkan yardımcısıyla yönetilsin istiyor. BOB işlesin, eş-başkanı sürekli iktidar olsun istiyor. ABD emperyalizminin bu önerisi Lübnan modelidir. Bugün Lübnan'ın ne durumda olduğunu görüyoruz; bölünmüş, parçalanmış ve güneyi Siyonist İsrail tarafından işgal edilmiş durumda. Gidiş emperyalizmin uzantısı terörist İsrail devletine genişleme fırsatı yaratmak üzere kurgulanmış.

Bu oyunu bozacak olan ülkemizde ve tüm bölgede demokrasi güçlerinin birleşik mücadelesi olacaktır. Aksi halde emperyalizme kölelik yerli işbirlikçiler aracılığıyla sürecektir.

Umarım düzeni değiştirecek kararlılıkla demokrasi ve cumhuriyet yürüyüşü sürer, anayasal hukuk düzenine geçilir.

Özgür Özel Güvenpark konuşmasından sonra artık bir simgeye dönüşen beyaz gömleğiyle Anıt-Kabir'e yürüdü ve iktidar yürüyüşünü sürdürmeye kararlı olduğunun işaretini verdi.