İstanbul’da Galatasaray karşısında çıktığımız ilk Süper Lig maçının heyecanı daha dinmemişken, A Spor ekranlarında Güvenç Kurtar’ın söylediği söz hepimizin yüreğine dokundu:

“Çorumluyuz, Süper Lig’de birbirimizden sorumluyuz.”

Türk futbolunun içinden gelen, futbolculuk ve teknik direktörlük yapmış usta bir ismin Çorum’a böyle sahip çıkması gerçekten kıymetliydi. Hele telefonundan Rıfat Kara’nın, Hüseyin Aşkın’ın ve benim yazılarımı açıp okuması, bizim için unutulmayacak bir andı.

O gece sadece İstanbul’daki tribünlerde değil, Çorum’da ve Türkiye’nin dört bir yanında ekran başında da aynı heyecan vardı. Kimi stadyumdaydı, kimi evinde, kimi işinin başında maçı takip etti. Herkesin kalbi aynı forma için attı.

Galatasaray karşısında sahaya çıkan futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza gönülden bir alkış…

İstanbul’da takımını yalnız bırakmayan taraftarımıza, ekran başında doksan dakika boyunca heyecanı paylaşan hemşehrilerimize de selam olsun. Çorum FK’nın arkasındaki gücün yalnızca tribünlerden ibaret olmadığını o gece bir kez daha gördük.

Bugünlere gelinirken emeği olan Onursal Başkanımız Muhsin Dere’nin, Kulübün Sahibi Savaş Balçık’ın ve yıllar boyunca bu armaya emek veren herkesin hakkını da teslim edelim.

Artık uzun bir Süper Lig maratonu var önümüzde. Kazanacağız, kaybedeceğiz; sevineceğiz, üzüleceğiz. Futbolun güzelliği de biraz burada.

Ama hepimizin ortak bir noktası var:

Çorum FK.

Güvenç Kurtar’ın o cümlesi bu yüzden çok şey anlatıyor:

Çorumluyuz, Süper Lig’de birbirimizden sorumluyuz.

Tribünde, ekran başında, sahada, kalemimizin başında…

Hep birlikte Çorum FK’nın yanındayız.

Çünkü bu forma hepimizin.

Sevgiyle kalın...