İyi Parti”de Meral Akşener’in “topuk sesleri” artık duyulmayacak.

Kongre kararını verdi.

İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

Dervişoğlu, konuya ilişkin olarak "Bugün, iyi ve cesurlar hareketinin siyasi ahlakı, feraseti ve demokrasi anlayışı için iftiharla anacağımız bir kongre gerçekleştirdik. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’den devraldığımız bayrağı hep birlikte iktidar yoluna taşıyacağız. Sen iste talih değişsin! Sen iste tarih değişsin" demiş.

“Sen iste talih değişsin.”

“Sen iste tarih değişsin"

İyi de nasıl?

İyi de neden?

“Talih”i değiştirmek insanoğlunun elinde değil.

“Tarih” değiştirmek de herkesin işi değil…

MHP’den devşirme bir partiydi…

Evrilse evrilse, nereye kadar evrilecek ki?

Neticede MHP gömleği var üstünde…

Lafı uzatmaya hiç gerek yok.

Rahmetli Türkeş’in emanetini taşımak isteyen hiçbir parti lideri başarılı olamadı…

Ne Devlet bey.

Ne Meral hanım…

Devlet bey partisini bir başka partinin genel merkezine taşımak istedi…

Olmadı…

Meral hanım ise Kemal Kılıçdaroğlu’na inat, “İmamoğlu zafiyeti” sonucu 6’lı Masa’yı devirdi.

Bu hem kendi partisinin sonu oldu, hem de irili ufaklı, iyi niyetli partilerin dağılmasıyla sonuçlandı.

Tabii masa devirme CHP’nin önüne çıkan en büyük fırsatı, yani Bay Kemal’in Çankaya Köşküne çıkmasını engelledi…

Eksik olmasınlar, Meral hanım sayesinde 4 yıl daha sayın Erdoğan dönemi devam edecek.

YENİ PARTİ gelecekte başarılı olur mu?

Şimdiden hiç kimse kestiremez.

İç kavgaları bilinmez ama en az dört yıl nadasta olacağı kesin.

Kim söylemiş, ne zaman ve nerde söylemiş bilemem ama hala bu cümle çınlıyor kulaklarımda:

“Ununa MHP ideolojisi karışmış bir İyi Parti hamurundan francala ekmek çıkmaz…”

Olsa olsa, bazı belediyelerin çıkardığı ucuz “halk ekmek” çıkar ki, onun da kalitesi tartışılabilir.

Yine de umutları hemen suya düşmesin bu partiye gönül verenlerin…

Sayın Müsavat Dervişoğlu liderliğini bir süre denemekte yarar var derim.