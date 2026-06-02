Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajında hem Türkiye’nin ekonomik performansına hem de bölgesel gelişmelere ilişkin konuştu.

Türkiye’nin son 23 yılda önemli bir kalkınma süreci yaşadığını belirten Erdoğan, "Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikâyesi yazıyor" dedi.

Mesajında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, "Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye’miz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gelin biz de, sayın Erdoğan’a son 23 yıllık iktidar dönemini ve ekonomideki hazin tabloyu hatırlatalım.

İktidara geldiğinde AKP Lideri sayın Erdoğan çok şeyler vaat etti.

Kişi başına düşen milli gelirin kısa bir zamanda 25 bin dolarlara ulaşacağını, yine kısa bir dönemde Avrupa Birliği’ne girileceğini, gençler başta olmak üzere her vatandaşın gelir açısından Avrupalıların seviyesine geleceğini vaat etti.

İşsizliğin kalkacağını, emeklilerin yüzlerinin güleceğini, genç kuşağın geleceklerini başka ülkelerde aramayacağını söyledi durdu.

Ama nedense hiçbir vaadi olmadı veya yerine getırilemedi.

Gerçekleşen “tek adam” rejimi sayesinde meğer “Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi” yazıyormuş…

Bence sayın Erdoğan bu süre içinde hikaye-mikaye yazmadı.

Ola ola kendi döneminin son derece sıkıntılı ve bunalımlı yıllarını yazdı.

Ne yazık ki yıllar sonra bu hikayeyi ne okuyanı olacak, ne de hatırlayanı…

Olan, sayın Erdoğan dönemini dibine kadar yaşayan başta 23 yaşındakiler ve diğer yurttaşlara oldu.

Yazık oldu…

Hem de çok…