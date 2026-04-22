Aşağıda okuyacağınız yazı 8 Şubat 2025 tarihinde bu köşede yayınlanmış. . Okuyun, siyasi gidişatta hiçbir şeyin hala değişmemiş olduğunu fark edeceksiniz. Hayırlı okumalar.

YANLIŞ DÜĞME…

Cumhurbaşkanımızın yeni hedefi kesinlikle belli oldu:

“Ekrem Efendi…”

Yani “Bay Kemal” den, “Bay bay Kemal’e”…

Şimdi de Ekrem Efendi’ye…

Türkiye’nin tek ve en önemli sorunu, AKP iktidarının alaşağı edilmesi değil mi?

Anketlere gerek yok, pazara çıkın veya herhangi bir AVM’ye uğrayın.

“Seçim, illaki seçim…”

İyi de sorumuz ve sorunumuz nedir?

“Önceki seçimi kaybeden CHP, bu seçimi nasıl, neden ve kiminle kazanabilir?

CHP geçtiğimiz seçimi neden ve nasıl kaybetti?

Önce bu soruya yanıt bulmak zorunda Özgür Özel ve CHP’nin kurmayları…

Bana göre “çoklu aday” yüzünden…

Ekranda görünen Bay Kemal idi…

Arka planda Ekrem Efendi…

Ve de yedekte Mansur Başkan…

Peki şu anda ne yapılıyor?

Geçen seçimlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçilmesine neden olan “çoklu aday” imajı veriliyor…

Bu kez CHP’nin tepesindeki Genel Başkan Özel’in esamesi okunmuyor.

Bu size biraz garip gelmiyor mu?

Bana geliyor.

Şu anda yaşanılan gerçeğin arka planını bilen yok.

Son yıllarda yıldızları iyice parlatılan iki büyük kentin iki CHP’li belediye başkanı başrollerde…

Ekrem Efendi ve Mansur Başkan…

Bu ikili arasında tercihini yapamayan değil, yapmayan CHP kurmayları, Türkiye genelinde kendi partidaşları arasında yapılacak bir seçimle adayı belirleme kararı alıyor.

Son derece yanlış bir karar…

Düğme, daha baştan yanlış ilikte…

Mansur başkan ne diyor son kertede?

“(AKP) beş yıl boyunca aday kim olacak diye tartıştılar. Şimdi de ben bilerek tartıştırdıklarını, bilerek bu gündemleri yarattıklarını düşünüyorum ki bu konular konuşulmasın diye. Önceliğimiz ekonomidir. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız, ilk yapılacak şey bu yoksul insanlara, darda kalan insanlara hem belediyeler hem muhalefet partileri olarak sahip çıkmaktan geçer. Bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe cumhurbaşkanı olsanız ne yazar, hangi makam bunları telafi eder."

Bu görüşe kim karşı çıkabilir…

Mansur Başkan mealen ve aslında demek istiyor ki:

“Neyin kavgasını yapıyoruz ki? Ülke yangın yeri…Kızımızın derdi, aynada saçlarını taramak…”

Yani yarın Mansur Başkan ”Ben adaylıktan çekiliyorum” derse kimse hayret etmesin…

Ben şahsen böyle “ani ve şok kararı” bekliyorum…

Çekilmezse, CHP’de tufan dönemi başlıyor demektir.

Peki çekilirse ve Ekrem Başkan sayın Erdoğan’ın tek rakibi olursa sonuç ne olur?

Çok erken bir soru ama Erdoğan dışında AKP’den çıkacak herhangi bir aday dahi, Ekrem Başkan’ın hayalini tarihe mal edebilir.