CHP lideri son günlerinde ne yaptı?

Mitinglerle bir yere varılmayacağını anladı mı bilmem ama bazı eski partililerin kendisini uyardığını duyuyoruz:

“Taktik denendi, yanlış çıktı. Yeni taktikler gerek.”

Özgür bey bu kez, “Acaba ara seçim çare olur mu?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Direksiyonu bu kez, çoğunluğun kimde olduğunu bile bile TBMM’ye kırdı.

Türk Siyasetinin geçmişine çok iyi bakmamış olmalı.

Oysa geçmişten alınması gereken dersler vardı ama umurunda olmadı.

Yanlış hesap yine karşısına çıkmıştı ama ısrar etti.

Bu kez, siyasi parti liderleriyle “yeni çare”ler peşine takıldı.

Bundan çözüm çıkar mı?

Bana göre, Özgür Özel’in, ara seçimler için bir partiden diğerine attığı “nafile turlar.” işe yarayacak gibi değil..

Zaman israfı da denebilir.

Oysa kararında ısrarlı sayın Özel

Dahası…

Bu kez AYM'nin 78'nci maddesine sarıldı.

Bu maddeyi işaret edip, yani kaynak gösterip kanal kanal, parti parti geziyor ve de yeni çözüm yolları arıyor..

Oysa Saray’ın “akil” olmasa da “akıllı danışmanları” için için gülüyorlardır bu turlar için.

Arkadaş yani sayın Özel, hala “Türkiye nasılsa hukuk devleti, çare yine hukukta olmalı” diye düşünüyordur.

Ki haklıdır…

Hukuk devleti doğru…

Ama ya uygulamalar?

Daha önceleri bir çok kez Anayasa’nın 78. Maddesi’ni kucaklaması pek işe yaramamıştı.

Yine işe yaramayacak…

Bu işe yarasa ve uygulansaydı iyi olurdu tabii ki.

O zaman belki de ara seçim yapılabilirdi.

Biz neden bahsediyoruz?

Yargıtay'ın suç duyurusunda bulunduğu ve Bahçeli'nin kapatılmasını istediği bir Anayasa Mahkemesi söz konusu.

Oysa biraz akıllı olunmalı…

Gerilerde kalan uygulamalara değil, uygulanmayan hükümlere bakılmalı..

Takvim yapraklarını gerilere alıp, gerçekleşen Anayasa ihlallerine bir göz atmalı.

En hakiki hakikatler:

Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Can Atalay.

Her biri için yapılan mücadeleler ve uluslararası alanda alınan sonuçlar uygulandı mı?

Hayır.

Peki…

Bu uygulamaları görmezden gelip, erken seçim hayaline kapılmak ne kadar doğru?

Silivri’deki “erkenci aday” İmamoğlu bu gerçek tabloya ne buyururlar acaba?

Bu ülkede erken seçim mi?

Karşılığı olmayan büyük hayal..

Canhıraş çabalar boşuna…

Saray ve “akıldaneleri”ni görmezden gelenlerin, başta CHP lideri Özel olmak üzere, CHP’nin “Gölge bakanları” ve “akil yol göstericileri” bir değil iki-üç defa düşünmeli…

Öyle bir iki yandaş TV kanalı ile ülke yönetimine talip olmak çocuk oyuncağı değil…

Geride kalan dönemlere-yönetimlere bakın anlarsınız.,.

(son)