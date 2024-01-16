Futbol kalitesi bakımından olmasa da, son yılların en heyecanlı maçını izledik. Özellikle son dakikalar kalp krizi geçirtecek cinstendi. Deplasmanda 2-2 biten Manisa FK maçı geldi bir an aklıma. Yine mi “uzatma sendromu” derken, bu kez şans Çorum FK’ya güldü. Son dakika golüyle 3 puanın sahibi Çorum FK oldu.

Gerek ilk yarıda, İstanbul’da alınan 3-0’lık galibiyet, gerek Tuzlaspor’un düşme hattında yer alması ve gerekse Ahlatcı Çorum FK’nın devrenin son haftalarında istim üstünde olması nedeniyle genel olarak rahat bir galibiyet beklentisi vardı. Oysa durum hiç de öyle değildi. İkinci yarıda Göztepe’den sonra en çekindiğim maç bu karşılaşmaydı. Birçok kişiyle de paylaştım bu endişemi.

Endişemin yersiz olmadığı özellikle ikinci yarıda net bir şekilde tescillendi. Ahlatcı Çorum FK kalecisi Hasan Hüseyin’in maçın yıldızı olması sanırım durumu özetliyor. Biraz şans, biraz Hasan Hüseyin’in mükemmel performansıyla 3 puan Çorum FK’nın oldu. Uzatmada yenen beraberlik golüne son dakikada cevap verilmesi önemliydi. Ama daha önemlisi, bu maçtan çıkartılacak derslerdir. Savunma çok kötü, orta saha çok yumuşak, kanatlar kırıktı. Özetle mucizevi bir galibiyet diyebiliriz.

Tabii, bu maçtan ziyade, genel görüntü önemli. O da, her şeye rağmen Çorum FK’nın play-off potasında olması ve ikincilik şansının güçlü şekilde devam etmesi. İkincilik şansı demişken, bunu laf olsun diye demiyorum. Gerçekten bu takım ligi ikinci bitirip, direkt Süper Lig’e çıkabilecek kadro kalitesine sahip. Her fırsatta ifade ediyorum, Çorum FK mevcut kadrosuyla en kötü play-off oynar. Ama 2-3 nokta transferle ikinciliğin en güçlü adayı olur. O yüzden, yazımın başlığını “zaman varken” diye yazdım.

Geçtiğimiz hafta başlayan ara transfer dönemi 9 Şubat’ta sona erecek. İlin idari ve mülki amirlerine, siyasilerine, tüm Çorumlulara, Çorum’un tüm dinamiklerine sesleniyorum. Gelin geç olmadan, şu şirket bahanesinden vazgeçin ve elinizi taşın altına sokun. Gerekli kaynağı sağlayın. En azından deplasmanları Başkanın omzundan alın.

İnanın, Çorum Süper Lig’e hiç bu kadar yakın olmamıştı.