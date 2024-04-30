Güncel konulara ilişkin açıklamalarıyla kamuoyunda ve siyaset dünyasında büyük tartışma yaratan, AKP içinden de tepkileri üzerine çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bu kez "Yeni Anayasa" konusunda değerlendirmeler yapmış.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ilk 3 madde' ve '50+1' vurgusu yapan Uçum, "Toplumda gelir grupları arasındaki farkları yukarıya doğru azaltacak adil bir gelir dağılımı sistemine geçiş"ten bahsetmiş…

Uçum, ülkenin bu duruma gelişinden hiç ama hiç haberdar değilmiş gibi…

Ekonominin son 22 yılda “dibe vuruş”unu bilmiyormuş gibi…

“Tek Adam” rejiminin dar gelip, giyenin üstünde sapır sapır döküldüğünü görmüyormuş gibi…

İçinde yaşadığı Saray’ın gözlerini göremez hale getirdiğinin

farkını anlamamış gibi…

Atmış da, atmış…

En önemlisi ise hangi ülkede yaşadığının farkında değilmiş gibi yeni, üstelik çağdaş yeni fikirler serdetmiş…

Sanki 100 yıl önce İngiliz “Lortlar Kamerası”nda konuşma yapan bir İngiliz Başbakanı gibi…(!)

Buyurun, Uçum’un hayata geçirilmesini “hayal ettiği” öneri paketinin içeriğine bakın.

Kırmızı-beyaz kordela ile paketlenmiş halini buyurun, okuyun:

“Elektronik demokrasi/birey inisiyatifli demokratik sistem işleyişinin geliştirilmesi için elektronik katılım hakkı, halkın milletvekilini geri çağırma hakkı, halkın yasa teklif hakkı, halkın itiraz edici referandum hakkı, halkın soyut norm denetimi için Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı, yasama sürecine halkın katılım imkanlarının ve mecralarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, yargılama süreçlerinde halk iradesinin de etkili olacağı yapılar ve fonksiyonlar gibi kurumlar yoluyla 'gelişkin demokrasiye imkân veren bir anayasa”.

Bu önerilerden sonra en çok ne gücüme (!) gitti biliyor musunuz?

Sayın Uçum’un “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi”nin Türkiye’de bir şube açması gerektiğine işaret etmemesi…

Son söz:

“Yaptığınız ve hayata geçirilmesi hayal bile edilemeyen önerilerle “Biraz daha alçaktan uçsaydınız” be sayın Uçum…”