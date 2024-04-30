Meclis kurulmadan evvel çok önemli gelişmeler vardır.

Bütün bu gelişmeleri çok ayrıntılı bir şekilde ele alan, anlatan belge, hatıra gibi kaynaklara başvurarak dile getiren sağlıklı kitaplar vardır.

Bütün bunların ardından çok çetin geçen kongrelerin sonunda Mustafa Kemal, 21 Nisan Genelgesi ile 23 Nisan Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılındıktan sonra Büyük Millet Meclisi'nin toplanacağının duyurusunu sunmuştur.

Meclis dualarla anılmıştır.

İlk Meclis Başkanı Mustafa Kemal 120 mevcuttan 110 oy ile siyasi makamına seçilir.

Buna göre meclis olağanüstü yetkiler ile çalışacak ve yalnızca yasama değil yürütme faaliyetlerini de üstlenecekti.

Bu meclis milli mücadeleyi yapacak ve zafer kazanıldıktan sonra bir bayram olarak kutlanacaktı.

Harbin sonunda birçok çocuk yetim kalmıştı. Hatta aralarında ailesiz kalanlar vardı. Durumlarını iyileştirecek imkân da pek fazla değildi.

Bu yüzden Milli Egemenlik Bayramı'nı, meclis, çocuklara bağladı.

Bu bayram dolayısıyla Halit Kıvanç'ı ve dünya çocuklarının bir araya gelip gösterilerini coşku ve güzellikle de takdim ettiğini hatırlamalı.

Bu yıl da 23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı kutlamaları B.M. meclis bahçesinde başladı.

Millet Bahçesi'nin ön bahçesinde Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği'ne katılan çocuklar keyifli vakit geçirme imkânı buldular.

Program açılışında çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi bir gösteri yapmış.

Şenliğe katılan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı miniklerin ilgi odağı olmuş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler birbirleriyle yarışmışlardır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tübitak, Türkiye Uzay Ajansı ve Ankara Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda kurumun hazırladığı stantlarda çocuklar bilimsel deneyler, arkeolojik kazılar ve üç boyutlu deneyim atölyelerinde deneyim kazandılar.

Halat çekme, yakar top, çuval yarışı gibi oyunların yanı sıra şişme parkta da eğlenme imkânı bulmuşlar.

Burada dikkat çeken iki olay var.

Bunları biraz açmak gerekirse çocuklarla iki önemli şey buluşturulmak suretiyle çocuklar bilimle haşır neşir olmuşlar. Çocuklar bu alanda meraka sürüklenecek ve daha çok araştırmaya yönelecekler. Hem kendileri hem de evren hakkında bilgi sahibi olarak ve olmak için ön taşlarını da döşemiş olacaklar.

İkinci olarak çocuk, oyunla gelişir ve bununla birlikte öğrenmeyi de öğrenir. Bu istidada sahip olur.

Beraber çalışma, iş becerme gibi kabiliyetlere sahip sağlıklı birer birey olurlar.

Bununla birlikte paylaşma, verme, destek olma gibi erdemlere de sahip olurlar.

Bütün bunlar çocuğun geleceği ve gelişimi için umut veren, taşıyan gelişmeler olarak görülebilmektedir.

Çocuk büyütmek büyük meziyettir, marifet ve sabır ister.

Ancak ondan sonra sağlıklı nesiller yetişir; büyür ve gelişirler.