İnsan zamanla da olsa umutları yeşertecek vesileler bulmuş ve bunu çeşitli ritüellerle de bir güzel hale getirmiştir.

Bu türden faaliyetler çoktur ve büyük bir hasretle beklenir. Nerde hayat varsa orada umut vardır.

'Ümit bir sabır çiçeğidir '

Gökçeada’da kaldığım ve kütüphane müdürü olarak çalıştığım yıllarda öğretmen okulundan bir edebiyat öğretmenine 'Hıdırellez ' konulu bir konferans verdirmiş ve konferans sonrası kendisine “Eğer dilersen elindeki notları Gökçeada Gazetesi’nde yayınlayalım” demiştim. Okul Müdürü Mustafa da orada idi. Ona baktım ne diyecek diye.

O gece de adeta Gökçeada merkezdeki mahalleleri gezdim. Millet ateş yakmış üzerinden atlıyor, hopluyor ve eğleniyordu.

O gece adet olduğu üzere bir dileğini yazar ve bu yazdığı şeyi bir gül dibine bırakır ve dileğinin olacağına inanılırdı.

Rivayete göre Hızır ve İlyas peygamberler buluşurlar bu günde kimin bir dileği isteği varsa kabul edilir.

Bir Türk adetidir bu.

Gelenekten gelen bu türden adet ve ritüeller güzeldir ve hoştur.

Bu âdeti köklü kılmak ve yaygınlaştırmak işini görev edinen bazı insanlar var.

Bunlardan biri Suzan Kardeş diye bir hanımefendi. Geçen günlerden birinde bir TV kanalında ' Bambaşka Sohbetler ' adlı Ceyda Duvenci’nin programına konuk oldu. Bu konuda bilinen çalışmalarını anlattı.

Bir konser programı düzenlemişler ve o güne mahsus çantalar hazırlamışlar. Bir insanın neye ihtiyacı varsa hepsi olacak içinde.

Suzan Kardeş’in yapmadığı iş yok galiba. Balkan türküleri söylüyor. Tanınmış bir sima. Ve Makedonya kökenli galiba.

Bu gece dilek tutanlar bazen onu suya atarlar. Adet bu ya bir hikmeti vardır. Bir anlamı vardır.

Bir anlam yüklemişlerdir ona. İnsan bir davranış içinde bulunuyorsa mutlak suretle ona bir anlam yüklenmiştir. Yoksa hayat boş ve saçma birşey gibi gelebilir ona.

Hıdırellez adeta bir ilaç gibidir. Ruhu tazeler, insanı ruhsal yönden tedavi eder.

Nasıl ki tabiat canlanıyor, tazeleniyor baharla birlikte, ağaçlarda bir başkalık, yeşillenme görülür. Bu meyve vermeye hazırlık gibidir.

Bir hareket başlamış, böcekler, kertenkeleler yürümeye başlamıştır. Evrenin de temel yasalarından biri olan hareket daha çok ve belirgin bir hal almaya başlamıştır. Bu olmaya doğru ilk adım gibidir.

İnsanın da bu harekete uyması ve hareket yasasına göre senkronize bir hal alması onun daha sağlıklı hale getirecek ve onu daha verimli, daha kaliteli yaşam sürmesine yardımcı olacaktır.

Hıdırellez UNESCO tarafından dünya somut olmayan değerler kategorisinde kabul edilmiş ve bu gelenekten gelen Balkanlar, Anadolu, Asya, Ortadoğu gibi bölgelerde baharın gelişini kutlamak, tabiatla birlikteliği ve onunla bütünleşmeyi de davet ederek insanında tabiatın bir parçası olduğunu hatırlatmaktadır.