Kurucusu olduğu İletişim Başkanlığı görevini 7 yıldır yürüten Prof.Dr. Fahrettin Altun, Temmuz ayında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı’na atandı. Prof.Dr. Burhanettin Duran ise yeni İletişim Başkanı oldu. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç da, önceki gün kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

*** BİK Genel Müdürü Erkılınç’ı, Kurum’da önemli teknolojik yeniliklere imza atan, özellikle yerel basının seviyesini yükseltmeye çalışan namuslu, dürüst, adil bir bürokrat olarak tanıdım. Medyada, devletin koyduğu kurallara uyum gösterilmesi ve o çerçevede “adil” resmi ilan paylaşımının sağlanması için çok çaba harcadığına tanığım.

*** Ülkemizde o kadar büyük dejenerasyon var ki, sizin iyi niyetli, samimi, hukuka, adalete uygun bir yönetim gösterme çabanız da yeterli olamayabiliyor. Başta, halk dalkavukluğunu marifet sanan “siyasetçi” buna izin vermiyor. Haksızdan yana tavır alabiliyor, kötünün arkasında durabiliyor.

*** Bu nedenledir ki ben, meslekte 56. yılına girmiş kıdemli bir gazeteci olarak, Türkiye’nin en fazla “basında adalet” diye haykıran insanı haline geldim. Devletin koyduğu kurallara uyanla uymayanı aynı kefeye koyma anlayışının, üçkâğıtçılığa, sahteciliğe prim vermenin, adaleti ve dolayısıyla demokrasiyi temelinden çürüteceğini yazıp duruyorum.

*** Sayın Erkılınç, adaleti sağlama konusunda arzuladığı sonuçlara ulaşamadığını kendisi de itiraf ediyor, ama niyetinin iyi olduğunu, samimi olduğunu en azından ben biliyorum. Adaletin tam olarak tesis edilemeyişinin sebeplerini de görebiliyorum. Dolayısıyla, bu iyi insana, emeklilik hayatında huzur, esenlik ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

*** Yeni İletişim Başkanı’nın yaklaşımı ne olacak, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne kim getirilecek, bilemiyorum. Bilebildiğim bir şey varsa, resmi ilan dağıtımındaki adaletsizlik, açık ve net “kul hakkı”dır. Adalet için mücadele ise, dışarıdan müdahale etmeye kalkışanlara karşı dik durmayı gerektirir. Yani cesaret ister. Bu yapılamazsa da, oluşan yara kangrene doğru gider.