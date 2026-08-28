Bir devleti devlet, bir milleti millet yapan ana unsurlardan birisi de, o milletin tarihinin eşsiz kahramanlık örnekleri ile dolu ve o devletin kazanılan büyük zaferler üzerine kurulmuş olmasıdır.

Bütün tarihimiz şanla şerefle dolu bir tarihtir. Bugünkü Cumhuriyetimiz de yüzbinlerce vatan evladının kanı ile yoğrulan bu aziz vatan toprakları üzerine kurulan son Türk devletidir. İnşaallah sonsuza dek yaşayacaktır.

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Dini bayramlarımızın yanında kahramanlık ve zaferler üzerine kurduğumuz devletimizin en önemli milli bayramlarımızdan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı’dır.

Gençlerimizin bu vatanı canı pahasına koruması için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın niçin kutlandığını adı gibi bilmesi gerekir. O bakımdan 30 Ağustos nedir?

30 Ağustos; bir milletin, askerinin silahlardan tecrid edilmiş, milletin elinden hak ve hürriyetleri alınmış, bin yıldır üzerinde yaşadıkları vatan toprakları yedi devlet tarafından pay ve işgal edilmiş ve miletin yaşama hakları ellerinden alındığı bir dönemde bu milletin bağrından çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüce Türk milletinin şahlanışı ile 7’den yetmişe varoluş-yokoluş savaşı sonunda 26 Ağustos 1922’de başlayıp, 7 Eylül 1922’de Yunan müstevli askerlerinin İzmir’de denize dökülmesi ile kazanılan zaferin bayramıdır, adıdır 30 Ağustos.

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Durup dururken bayram yapılmaz. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı, namusumuzu şerefimizi, izzetimizi kurtaran bu asil milletin azılı ve ebedi düşmanlarını kutsal vatan topraklarından silip süpürüp çöplüğe attığı, zaferlerin sonuncusu ve en önemlilerinden birisidir.

Ey gençler, bu zaferler öyle kolay kazanılan başarılar değildir. İstiklal savaşı yüzbinlerin, milyonların canının feda edildiği savaşların sonunda elde edilen zafer bayramıdır.

Milli şairimiz Cemal Kuntay, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır” diyor.

Onun için bayrağımızın rengi kırmızıdır. Bu zafer iman gücü ile kazanılan bir zaferdir.

Yine Mehmet Akif’in, “Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.”

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur yarabbi,

Senin uğruna ölen ordu budur yarabbi,

Ta ki yücelsin ezanlarla müeyyet namın

Galip et çünkü bu son ordusudur yarabbi” diye haykırdığı zaferdir 30 Ağustos Zaferi.

Çünkü, Bakara 249. ayette; “Allah kendine inanan, güvenen, onun rızasını kazanan mümin kullarına zafer vaad ediyor. Sayıca çok az olan inananlar, inançsız kat kat fazla olan ordulara galip gelmiştir.” buyuruyor.

Allah inananları, inandığını yaşayanları asla yalnız bırakmaz ve onları daima üstün kılacağını vaad ediyor. İşte kahraman Türk askerini galip getiren bu iman ve ‘ölmek var dönmek yok’ azmidir. Her Türk genci bunu böyle bilmeli ve böyle olmalıdır. 30 Ağustos işte bu inançla savaşan ve canlarını feda eden yüzbinlerce şehidin kanı ile kazanılan, her evden en az bir yiğidin canı verilerek kazanılan bir zaferin bayramıdır 30 Ağustos.

Atatürk’ün ifadesi ile “Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini ve Cumhuriyetini ilelebet korumaktır. Bu güç ve kudret senin damarlarındaki asil kanda mevcuttur” diye bu vatanın korumasını asil Türk gençliğine emanet etmiştir. Ne mutlu bu şerefi taşıyan ve bu bilinçle yaşayan asil gençlerimize ve onları yetiştiren ana ve babalarımıza. Aile ve milletimize ve bu gençlere sahip çıkan devletimize, milletimize.

Değerli gençler, insan için vücut ne ise millet için de vatan odur. Vatan milletin bedende ruhu gibidir. Ruh olmazsa bedenin varlığı olmaz. Vatan olmazsa milletin varlığı olur mu, olmaz.

Onun için gerektiğinde en kıymetli varlığımız olan canımızı, canlarımızı seve seve vatan için veriyoruz, vermeliyiz ve daima vereceğiz. Millet var olsun, vatan sağ olsun.

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Bakara 249. ayet:

“Allah’a kavuşacağına kesin inanan müminler, Allah’ın izniyle nice az miktardaki müminler ne çok kalabalık topluluklara üstün gelirler (savaşta) Allah sabredenlerle beraberdir.”

Bakara 250. ayet:

“...Eğer Allah’ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğer bir kısmı ile savmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa karşı çok lütuf ve kerem sahibidir.”

Hepinizin bildiği gibi Ağustos ayı, Türk tarihinin zafer ayıdır. Tarihimizin en büyük zaferleri Ağustos ayında kazanılmıştır. Bunlardan birisi 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi zaferi, Anadolu’nun Müslüman Tük yurdu olmasının belgesi, ikincisi ise; bir milletin diriliş destanı olan 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz ile 7 düvelin Anadolu’dan temizlenmesi, 7 Eylül 1922’de Yunan’ın denize döküldüğünün yüce Türk milletinin hürriyet ve istiklalinin mührü olan 30 Ağustos Zafer Bayramıdır.