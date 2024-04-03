Hiçbir parti “zafer” kazandığını iddia edip boşuna hava atmasın.

Bu yerel seçimlerin tek galibi “boş tencere” oldu…

Esas galip sandık başına koşan kadın seçmenler oldu.

Eskiden erkekler kadınları zorlayıp sandığa sürüklerlerdi.

Bu kez kadınlar erkekleri sandığa yönlendirdiler.

Çünkü gerçekleri mutfaklarında görüp değerlendiren kadınlardı.

Ne CHP kazandı, ne AKP kaybetti.

Bu seçim sonuçlarını iyi incelemek, iyi analiz etmek gerekir.

Öyle masa başı tahminler, palavralar bu seçimde sökmez.

AK Parti’nin hiçbir adayının kabahati olmadığı gibi, CHP adaylarının da “kahraman” olduğu söylenemez.

Her şey ortada.

Yurt çapında 50’den fazla şehirde, devletin-partinin- kodamanların- tuzu kuru müteahhitlerin destek ve imkanları ile mitingler düzenleyen sayın Erdoğan dahi bu sonucu beklemiyordu.

Miting alanlarını dolduran AKP’li kadın ve çocukların gösterileri de işe yaramadı.

Ve AKP’nin iddia ettiği gibi 11 milyon kayıtlı seçmeni bu kez sanırım yarısı sandık başına gitti ama eli partisine oy vermeye gitmedi.

Gidenlerin de kafası karışıktı ve sandık başında eli AKP’ye mührü basmaktan geri durdu.

Yoksa böylesine açık-ara seçim kazanmak CHP’lileri şaşırtmazdı.

Çünkü onlar bile bu kadar farkla seçim kazanacaklarını beklemiyorlardı.

Bakmayın siz AKP’nin büyük şehirleri kaybetmesine.

CHP’nin kazandığı büyük kentlerde hizmetlerin artacağından kimsenin kuşkusu yok.

Hiçbir güç, hizmetleri engelleyemez.

Tek istisna, Saray yönetimi.

Yani sayın Erdoğan’ın “himmet”ine muhtaç kalabilir tüm CHP’li büyükşehir belediyeleri.

Devletin büyük projelerde, büyük kentlere yapılması gereken devlet desteğini unutmamak gerekir.

Geçmişte görüldü…

Başta İstanbul olmak üzere, daha fazla hizmet yapılmasının önünü tıkayan Saray yönetiminin, bu 5 yıllık sürede CHP’li belediyelere para yağdırmasını kimse beklemesin.

Aksine engellemeler artabilir.

Demem o ki, bu seçimlerin tek galibi “boş tencere” sahipleridir…

Mutfak yönetenlerin gücü, iktidar gücüne teslim olmamıştır bu seçimde…

Sayın Erdoğan’ın mitinglerinde görünen ve meydanları dolduran AKP’li kadınların “gazabı” sandığa yansımıştır.

Ve boş tencere ilk defa bir yere seçimde zaferini ilan etmiştir.

Kimse “değişim”de, hiç kimse parti lideri ve kadroları değişen CHP’nin büyük başarısında aramasın alınan sonuçları…

Boş tencere sesi, ilk defa iktidar gücünü yenmesini bildi.

Bu seçimin galibi, zaferin gerçek sahibi ayda bir kere olsun içine yarım kilo kıyma-et veya tavuk girmeyen boş tenceredir.

Bu tencerenin çıkardığı ses ise “zafer” çığlığıdır.

Bu ses, sonunda Saray’ın duvarlarını aşmayı başardı…

Daha ne olsun?