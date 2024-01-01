*** Çorum’un, kendi dinamikleriyle sanayileşme hamlesini başlatmasının üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Kentin sanayileşmesi, yer yer kesintiye uğrayıp hız kaybetse de, özellikle makina imalat sektörü sayesinde belirli bir seviyede artarak yakın zamana kadar devam etti. Son yıllarda ise altın işleme ve savunma sanayi sektörlerinde kaydedilen gelişmelerle, yepyeni ve umut verici bir dönemin açıldığını söylememiz mümkün. Ama yine de, Çorum’u henüz tam anlamıyla “sanayi kenti” olarak niteleyemiyoruz.

*** Bir kez daha tekrara düşmek pahasına ifade etmeliyim ki; benim hayalim, önce medeni, sonra da sanayi, ticaret, eğitim, sağlık, turizm, spor, kültür ve sanat kenti Çorum…Sanayileşmenin, diğer tüm gelişmeleri peşinden sürükleyeceği de tartışma götürmez bir gerçek. O yüzden, Büyük Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz!” dediği gibi, biz de Allahın her günü “Çorumlular ilk hedefiniz sanayileşme!” deyip duruyoruz.

*** Son yıllarda atılan ileri adımlardan ve Çorum’un yeni Valisi Sayın Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın sanayileşmeye dönük vizyonundan da cesaret alarak, 2024’ü “sanayi kenti” olma yolunda yeni başlangıçların yapılacağı bir yıl, yeni bir milat olarak tarihe yazdırma umudumu ve inancımı, yılın bu ilk gününde sevgili hemşehrilerimle, tüm Çorum’u sevenlerle, Çorum dostlarıyla paylaşmak istiyorum.

*** Çorum, sanayileşmede bölgenin öncüsü…Merzifon hızla sanayileşiyor, Sungurlu savunma sanayi merkezi oldu bile…Bu iki güzergâhta tarıma elverişli olmayan tüm hazine arazilerini organize sanayi bölgesi olarak işaretleyip, yatırımcılardan yalnızca altyapı katılım bedelini talep etmek suretiyle yurt içinden ve yurt dışından sayısız sanayi yatırımı çekilebileceği öngörülüyor. Sanayileşmeyi misyon edinmiş Vali Dağlı’nın varlığında, bunun gerçekleştirilebileceğine ben de bütün kalbimle inanıyorum.

*** Çorum’un Osmancık, İskilip, Alaca gibi diğer büyük ilçeleri de zaten ciddi bir devinim içindeler. İşte alın size “bölgesel kalkınmanın lokomotifi Çorum”…

*** Vali Dağlı’nın sevk ve idaresinde, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Naim Çetinkaya’nın son aylardaki gözle görülür çabaları, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ın hukukun üstünlüğü çerçevesinde dirayetli duruşu, özetle güvenlik ve yargı birimlerinin bir bütün olarak duyarlılık ve gayretleri sonucu, Çorum’un 2024 yılında asayiş yönünden huzur ve sükûn beldesi olacağına dair inancım da tam.

*** Olumsuzluklar, sıkıntı sinyalleri, riskler elbette pek çok. Ama ben, pozitif enerjimi hiçbir kişi, kurum veya gelişmenin somurup almasına izin vermemekte kararlıyım. Bu nedenle yepyeni bir yıla yepyeni umutlarla, beklentilerle ve Çorum için, ülkem için, insanlık için, iyilikler, güzellikler için mücadele azmi ve heyecanıyla giriyorum. Enseyi karartmak yok. Yeni yılımız kutlu olsun.