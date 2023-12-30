Sayın Cumhurbaşkanı’ndan

daha mı iyi biliyorsunuz?

*** Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılına ait resmi ilan fiyat tarifesini onayladı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yerel gazetelerin sütun/cm ve yerel kategorideki internet haber sitelerinin bir kutudaki resmi ilan ve reklam ücreti KDV hariç 140 liraya çıkarıldı. Bu tarife 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

*** Yerel gazete ve internet haber sitelerine “can suyu” olacak bu tarife değişikliğinden dolayı, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Prof.Dr. Fahrettin Altun’a ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Sayın Cavit Erkılınç ile şahsında BİK Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurulu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.

*** Yeni bir yılın eşiğinde, “kraldan fazla kralcı” geçinen, yayımlatmaları gereken resmi ilanları, “ihaleleri bölüp doğrudan alıma dönüştürme gibi” mevzuata aykırı yöntemlerle yayımlatmaktan imtina eden kamu kurumlarını ve yerel yönetim organlarını, mesleki kuruluşları ciddi biçimde uyarmak ve gerekirse suç duyurusunda bulunmak da dahil işin takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz.

*** Şunu sormamız gerekir ki: Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve basın sektöründe devletin en üst kurumlarının, genelde basına ve özellikle yerel basına sahip çıkma iradelerinin üzerinde bir uygulama ve karar yetkisini nereden alıyorsunuz? Şimdiye kadar böyle gelmiş olabilir, ama şimdiden sonra böyle gitmez. Yasalara, yönetmeliklere uymakla yükümlüsünüz.

*** Hatırlanacağı üzere, Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, 23 Ekim 2023 tarihinde bir genelge yayımlayarak, “doğrudan temin” usulünün genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması gerektiğini hatırlatarak, mal ve hizmet alımları ile yapım-onarım işlerinin ihale ilanlarının usulüne uygun şekilde BİK aracılığı ile yayımlatılması uyarısında bulunmuştu.