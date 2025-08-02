Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in Youtube kanalında konuk olan Eski bakan ve AKP kurucusu sayın Bülent Arınç, "Partimize yakın medyadan gelen eleştiriler bir sinek ısırığı bile değil. Bunlar çok zavallı insanlar. Yani kendilerini AK Parti’ye yakın göstermeye çalışıyorlar olabilir, ama AK Parti’ye en büyük zararı verenler bu medyadaki laf ebeliği yapan insanlardır. Onlar benim gözümde küfürlük, başka bir şey değil ve onların televizyonları doldurması bizi ikinci parti durumuna düşürdü" demiş.

Arınç’ın bazı konularda kurucusu olduğu parti üyelerinden ayrı düşündüğüne zaman zaman tanık oluyoruz.

Oluyoruz da “ne kadar samimi?” sorusuna yanıt ararken zorlanıyoruz açıkçası.

Arınç, medya içindeki bu kişiler yüzünden partinin halkla olan bağının zayıfladığını öne sürmüş ve "Onlar bizim partimizi yalnızca laf üretmekle meşgul oldular ve bizi ikinci parti durumuna düşürdüler" demiş…

AKP eski kurmaylarından Bülent Arınç, belli ki hızını arttırmakta hiç de zorlanmamış.

AKP’yi destekleyen Yeni Akit adlı “sahibinin sesi” gibi davranmaktan geri kalmayan gazeteye yüklendikçe yüklenmiş.

Arınç, sağlık durumuna rağmen tahliye edilmeyen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la ilgili "Murat Çalık turp gibi" diyerek haber yapan Yeni Akit gazetesi için de "Bir utanmaz gazete var. Ahlaktan, edepten yoksun bir gazete. Gözlerini hırs bürümüş. Manşet üstünde bir başlık atmış. Buradan söyleyeyim. Murat Çalık turp gibi falan değil. Murat Çalık'ı ben ziyaret ediyorum, ettim" ifadelerini kullanmış.

Evet, AKP içini iyi bilenler, eskiden bu yönetimde görev alanlar, geçmişte milletvekili seçilip, şimdilerde köşelerine çekilen eski bakan ve milletvekillerinin çoğu seslerini çıkarmıyorlar.

Ya korkuyorlar, ya da gerek duymuyorlar.

Ama bir gerçek var ortada “AKP gidici” …

“Bu gidicilik erken seçim kararı ile olabilir “ diyenlerin sayısı artıyor gibi.

Belki de Kürt sorunundan az da olsa eğer çözüm konusunda olumlu bir sonuç alabilirlerse gelecek yıl erken seçime gidebilirler…

Seçimleri erkene almamak gibi bir kararda ısrar etmenin pek anlamı kalmadığını herkes kabul ediyor olmalı..

Sadece belli etmiyorlar.

Belli etmeyenlerin başında sayın Erdoğan’ın olduğu kesin…

Bunu da yakın zamanda göreceğiz...

Ufukta “İkinci Lig” görünüyor…

Arınç’ın, uyarılarına, ikazlarına ve çıkışlarına dikkat edin…

Bizden hatırlatması…