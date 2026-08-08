Belkıs Akkale ve Arif Sağ’ın birlikte icra ettikleri “Şu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir…” türküsünü dinlerken, zamanın çok hızlı geçtiğini düşündüm.

Karneleri verip yaz tatiline girdiğimiz daha dün gibi, oysaki üstünden bir aydan da uzun bir zaman geçmiş.

Temmuz bitti, ağustosa girdik. Yaz tatilinin çoğu gitti azı kaldı.

“Hoş geldin Ağustos, huzurlu, sağlıklı, başarı dolu bir ay olması dileği ile…” paylaşımlarına rastladım. Her yeni gelen ay ile ilgili bu tarz paylaşımlara rastlanır.

Doğum günüme bir ay kalmış. Koca bir yıl ne çabuk geçmiş.

Takvimler olmasa zamanın ne kadar hızlı aktığını çoğu zaman fark edemeyiz.

Zaman koca kara bir delik gibi yaşantıları yutmaktadır.

Bugün yaşadıklarımız, farkına varmadan yarının anıları olur.

Geriye çekilmiş fotoğraflar, tutulmuş günlükler kalmaktadır.

Umutla yeni güne, yeni aya, yeni bir yıla başlanır. Hızla hepsi gelir geçer.

Bebekler doğar; kırk günlük olsun, altı aylık olsun, bir yaşına girsin derken bir de bakmışsınız evlenecek, askere gidecek yaşa gelmiştir.

İnsanlık tarihinde zamanı durdurmak için birçok uygulamalar yapılmıştır.

Antik Mısırlılar biyolojik zamanı durdurmak için mumyalama tekniğini kullanmıştır.

Fotoğrafçılık tarihte zamanı durdurmak için atılmış en somut adımdır.

Zaman sadece ölen kişiler için durur. Mustafa Kemal Atatürk’ün öldüğü 9.05’te Dolmabahçe Sarayı’ndaki saatin durdurulması; artık zamanın o kişi için akmadığını simgeler.

Günümüzde sağlık sektörü geliştiği için insan ömrü de uzamaktadır. Ama kaç yıl uzarsa uzasın her canlı için bir son vardır. Hızla geçen zaman, bizleri bu sona doğru yaklaştırır.

Zaman akıp gidiyor, dur demek olmaz,

Sarılıp da geçmişe avunmak olmaz…

Şarkı sözlerini duymuşsunuzdur, şarkının bir yerinde de “Umudun kaybedip pes etmek olmaz” der.

Zor zamanlardan geçerken bir gün biteceği bilinmelidir. Her gecenin bir sabahı olduğu unutulmamalıdır.

Herkesin acısı kendine büyüktür. Zaman da her şeyin ilacıdır.

İnsanoğlu acele etmez sabır gösterirse en karmaşık olaylar bile zamanla çözülür. Su akar yolunu bulur.

Ama bazen de beklemeden, zamanında yapılan bir hamle hayat kurtarır.

Zaman bazen beklemeyi bazen de harekete geçmeyi gerektirir. Doğru zamanda doğru hamle yapabilecek kıvraklıkta olunmalıdır. Doğru zamanda yapılan bir hamle zafer kazandırır, adınızı tarihe yazdırır. Fatih Sulan Mehmet’in karadan gemileri yürütüp İstanbul’u fethetmesi buna güzel bir örnektir.

Zamanı durduramayacağımıza göre, kaybolup gitmemek için sağlam yaşayalım. Zamanı biz yönetelim ki avuçlarımızdan boşa akıp gitmesin.