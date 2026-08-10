Çorum’un ilk doktorlarından; kendisini Ağabey olarak sevip saydığım; fakir babası; doğa; sanat ve sanatçı dostu; Çorum’da ‘İyilik meleği’ olarak tanınan; ilk defa Gazeteci-Yazar Mehmet Yolyapar’ın “BİR ESKİ ZAMAN ŞÖVALYESİ” olarak adına kitap yaptığı; benim de “YAŞAYAN EFSANE” diye saygı duyup “Bir Güzel İnsan YAŞAYAN EFSANE” adıyla anılarını yazdığım saygıdeğer Dr. Rifat Patır’ı 9 Mayıs 2026’da 102 yaşında son yolculuğuna uğurladık. Ruhu şad, yattığı yer nur, mekanı Cennet olsun.

Dr. Rifat Patır bugün aramızda yok ama ‘Efsane Kişiliği’ ile halen gönlümüzde yaşıyor.

Dr. Rifat Patır’ın doğum günü 5 Ağustos. Bu ‘efsane kişiliği’ doğum gününde anarak sevenlerince ‘yaşatalım’ istedim.

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İnsanların bazıları iyiden, doğrudan, güzelden, helalden yana yaşantıları ile unutulmazlar. Dr. Rifat Patır da kendisini, insanların güzel ve sağlıklı yaşamasına adamış; kendi yaşantısı ile de topluma örnek olmuş insan olarak unutlumayacaktır.

Dr. Rifat Patır yaşamı boyunca parayı hiç düşünmeden insanların sağlıklı yaşaması için yardımına koşmuştur. Sağlığa kavuşturduğu insanları gördükçe mutlu oluyordu çünkü. Bunun içindir ki “İyilik meleği” olarak aramızda yaşayacaktır. Ve bulunduğu camiasında örnek olmuş olan Dr. Rifat Patır Çorumlunun gönlünde yaşayacaktır. Yaşamı boyunca mütevazi bir şekilde yaşayan; kentimizde, köy-kasabalarımızda, hatta komşu illerde bile tanınıp/bilinen bu ‘efsane kişiliği’ gönlümüzde yaşatacağız.

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Dr. Rifat Patır her hastalığa çare arayan, bulan, hastasını tedavi eden bir doktordu. Bunun için kendisi “Her hastalığın sebebi ve tedavisini öğrenmek için büyük gayret ettim. Bu hastalık beni ilgilendirmez demedim. Tek maksadım hastamı iyi etmekti. Başka bir şey düşünmedim” derdi.

Dr. Rifat Patır kendisini de sağlıklı tutardı. Onun sağlıklı yaşamasının reçetesi de:

Hareketlilik

Az yemek yemek

Okumak / Araştırmak

Dostlarıyl abir arada olup sohbet etmek

Müzik dinlemek

Erken yatıp erken kalkmak

Gezip / görmek için seyahat etmekti...

Seyahat konusunda da hep şunu derdi:

“Dünyada hiçbir ülke Türkiyemizin tarih ve doğa zenginliği ile boy ölçülemez. Yerinde gözlemlemiş bir insan olarak değerlendirme yapıyorum.”

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Dr. Rifat Patır’ı 7 den 70 e herkes tanırdı. O hep, Çorum’un ‘seyirlik tepesi’ adlandırdığım Kartal Tepe’de yaşardı. Orada gün batımına kadar çiçekleri ile, bağı/bahçesi ile haşır/neşir olur, müzik dinler, ziyaretine gelen dostları ile sohbet ederdi. Her giden Dr. Rifat Patır’ın sohbetine ve Kartal Tepe’nin büyüleyici güzelliğine doyamaz, bir daha gitmek isterdi.

Kartal Tepe çok yıllar önce ‘kuş uçmaz-kervan geçmez, deve çökerten dikenlerin oluştuğu, taşlık, kel bir tepe iken; orasını cazibe merkezi yapan, Çorum halkının ‘fakir babası’ – ‘iyilik meleği’ olarak tanıdığı; doğa aşığı, sanatçı dostu; sevgi, özveri, hoşgörü, paylaşım insanı Dr. Rifat Patır’dı.

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Dr. Rifat Patır’ı kime sorsanız çok güzel duygu ve ifadelerle anlatır. Çorum Senatörü merhum Abdullah Ercan da şöyle anlatmıştır Dr. Rifat Patır’ı:

“Dr. Rifat Patır bir kurumdur. Devlet Hastanesi, Sigorta Hastanesi, Verem Hastanesi, hatta Sağlık Müdürlüğü nasıl bir kurumsa, Patır da bbir kurumdur.”

Yine şu beytini de Dr. Rifat Patır için yazmıştır:

“Her sayrının yüz sürdüğü şifa postu Rifat Patır

Fakir babası, garip dostu, insan dostu Rifat Patır.”

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Dr. Rifat Patır’a övgülerle çok şey söylendi, çok şeyler yazıldı. Onunla çok söyleşiler yapıldı. Çok konferanslara çağrıldı. Çok gazetelerin, dergilerin, radyo ve televizyonların ilgi odağı oldu. ‘Sağlıklı ve dinç uzun yaşamaya nasıl kavuşulur’ anlattırıldı. Bir defa değil, yaşamı boyunca sorulup örnek alınmıştır. Kısaca:

“Stresten uzak durun” demiştir.

“Üzüntüye sürükleyen görüntü, duyuntuya yaşantınızda, uzun süre ‘beyninizde’ yer vermeyin” demiştir.

“Kahvelerde vakit öldürmeyin” demiştir.

“Sigaradan uzak durun” demiştir.

“Kırda, bayırda dolaşın, tabiatla kucak kucağa olun” demiştir.

‘İnsan neşeli olmalı, gülen insanlarla arkadaşlık etmeli, gülen insan yaşlanmaz” demiştir.

“Sporla ilgilenin, müziksiz durmayın” demiştir.

“Mutlaka okuyun, araştırın, hatta yazın” demiştir.

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Dr. Rifat Patır ‘halk adamı’ydı. Sade, gösterişten uzak ve doğal yaşardı. Onun bu sade ve doğallığını Prof. Dr. Ahmet Samsunlu şöyle dile getirmişti:

“Muayenesinin gösterişten uzak, sade döşenmiş olması Dr. Rifat Patır’ın ne kadar halk adamı olduğunun göstergesidir.”

Evet Dr. Rifat Patır “inanç ile tevazuyu aynı çizgide bulundurabilen” bir kişiydi. Hiç bir zaman gurur/kibir yoktu yaşamında.

Bir düşünür der ki:

“Bazı yaşamlar vardır ki, yalnızca kişisel bir başarı olmaktan çıkar, yaşadığı topluma örnek olan kişidir.”

Dr. Rifat Patır’da yaşadığı toplumla ve kendi camiasında örnek bir kişiydi. Aynı yaşantıyı yaşamı boyunca sürdürdüğünü onu tanıyan herkes bilir ve söyler.

Dr. Rifat Patır’ın halk adamı olduğu genç yaşta araştırarak yazdığı ve yayımladığı kitaptan daha çok anlaşılır.

Kentimizde doktorların çok az olduğu dönemlerde, hastaların muayene olmak için doktor muayenehanelerinde saatlerce sıra beklediği dönemlerde; “halkıma faydalı olayım” diye 192 hastalığı anlatarak, ‘tedavisini hasta kendisi yapsın’ diye “Doktorunuz Yanıtlıyor – Aile Sağlığı Başucu Kitabı”nı bastırıp, isteyen herkese parasız vermiştir. Ve kitabın ‘önsözü’nün sonunda da şu notu düşmüştür:

“Bu kitapcık öldürücü mikroplar kadar tehlikeli olan korku ve endişeyi birazcıkta olsa gidermek için kaleme alınmıştır. Ailenin başucu kitabı olsun istedim. Ürkmeden korkmadan...”

“Her sıkıştığınızda kitabınızı açacaksınız hastalığın ne olduğunu, sebebini, nasıl korunacağınızı, nasıl kurtulacağınızı öğreneceksiniz. Sonra da ‘Oh be, o kadar tehlikeli değilmiş’ deyip rahatlayacaksınız.”

Para kazanmak yerine, para almadan halkıma faydalı olayım diye bunu ancak ‘gerçek halk adamı’ olan Dr. Rifat Patır yaptı. Çünkü onun felsefesinde para kazanmaktan ziyade halkın sağlığı önemliydi.

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Dr. Rifat Patır zamanını hiç boşa geçirmezdi. Dostlarıyla sohbet ederek ‘fikir tendisi’nde bulunur, uzun uzun okur/araştırır, yazardı. Değişik konularda da çeşitli kitaplar yazmıştır. Yazdığı kitaplar:

*Doktorunuz Yanıtlıyor. Aile Sağlığı Başucu Kitabı

*Efsane I

*Efsane II

*Hayatın Renkleri

*Teşhis ve Tedavi

(SÜRECEK)