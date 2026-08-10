Bazen sağlıklı parlayan bir ayna, yalnızca en derin yaralarını göstermekten vazgeçmiş bir bedendir.

Bir çark, en kusursuz dişlilerle kurulabilir; ancak ruhu öğütmek için dönebilir.

Çünkü haberciler, kör bir geleceğin falına bakmaz; yalnızca üzerimize gelen keskin virajı işaret ederler. Bir milletin asıl kudreti o parmağı kırmakta değil, uzatıldığı yöne bakma cesaretini göstermekte gizlidir.

Susturulan her Kassandra, sadece kendi sesini yitirmez; yarının defterinden bir yaprak düşer. Çünkü tarihi büken şey felaketlerin kendisi değil, kapıyı çalmadan evvel duyulan o çatırtıdır.

“Yolunu şaşıran toplum kaybetmez; pusulasını inkâr eden toplum kaybolur.”

Bir imparatorluğun çözülüşü evvela temellerinde okunmaz. Zira yeni yükselen kuleler, içerideki çürümeyi örten en parlak kumaşlardır; tıpkı göğe uzanan köprüler, asfalt yollar ve beton kafesler gibi…

Çünkü asıl depremler fay hatlarında değil, idrakin zemininde kopar. Bir ülkenin gizli haritası sınırları değil, kelimelerin ve olayların arkasındaki sükûtudur.

İnsan dünyayı hangi pencereden seyrederse, kurumlarını da o siluet üzerine inşa eder. Zihni hangi süzgeçten geçiyorsa, yarayı da o dille tarif eder. Yarayı nasıl adlandırırsa, merhemi de ona göre arar.

Aynı demir; bir coğrafyada hayat veren bir çekiç, diğerinde zihni zincirleyen bir örs olur. Aynı yasa metni; bir yerde adalet asası, başka bir yerde rüzgârın savurduğu bir yapraktır. Aynı mektep duvarları; bir iklimde merakın tohumunu eker, diğerinde itaatin koyu gölgesini…

Farkı belirleyen kılıcın demiri değil, onu tutan eldir.

Konuşan toplum, aynaya bakıp yüzündeki lekeyi görür; konuşmayan toplum ise aynayı ters çevirip karanlıkta yaşlandığını unutur.