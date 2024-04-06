31 Mart mahalli idareler seçim sonuçları ülkemizde yapılan yanlışlara karşı verilen bir tepkidir. O halde bu halk ne istiyor?

Halk en başta ülkede hak, hukuk ve adalet istiyor. Anayasaya ve yasalara saygı istiyor. Yasaların herkese eşit uygulanmasını, adil ve tarafsız davranılmasını istiyor. Bizler ve onlar gibi vicdanları yaralayan ayrımların yapılmasını istemiyor.

İnsanlarımızın ötekileştirilmesini, ayrıştırılmasını ve düşmanlaştırılmasını istemiyor. Partizanlık, nobranlık ve kibirlilik istemiyor. Kişisel çıkarların ülke çıkarlarının önüne geçmesini istemiyor.

İsraf, şatafat, yolsuzluk ve hırsızlık istemiyor. Geçilmeyen köprülere, uçulmayan hava alanlarına ve hasta garantili hastanelere para ödemek istemiyor.

Emekliler arasındaki maaş adaletsizliklerinin giderilmesini ve emeklilere insanca yaşayabileceği bir maaş verilmesini istiyor.

Eğitime siyasetin, cemaat ve tarikatların bulaştırılmasını istemiyor. Okuyan, düşünen, sorgulayan ve araştıran nesiller yetiştirilmesini istiyor. Yani fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirilmesini istiyor.

Halk her şeyden önce huzur istiyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik istiyor. Önce ben ve partim değil, önce ülkem sonra ben ve partim denmesini istiyor.

İşlerin ehil ellere yani liyakat sahibi insanlara verilmesini ve görevini yapmayanlardan hesap sorulmasını istiyor. İşe adam alırken objektif davranılmasını, kayırma olmamasını ve bu konuda vicdani bir yara olan mülakat uygulamasının kaldırılmasını istiyor.

İnşallah 31 Mart seçim sonuçları yapılan yanlışlardan dönülmesine, yeni bir sayfa açılmasına, ülkemize huzurun, barışın, kardeşliğin ve refahın gelmesine vesile olur.