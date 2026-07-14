Milli Eğitim Bakanı'nın yeni müfredatta "Kurtuluş Savaşı" ifadesi yerine "Milli Mücadele" ifadesinin kullanılacağını açıklaması, ister istemez tartışma konusu oldu.

Sayın Bakan "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" demiştir.

Burada Sayın Bakan’ın ondan önce derken kimi ve neyi kastettiği belli değil. Eğer ondan önce ile kastettiği kurtuluş savaşı ise, kurtuluş savaşının başladığında Osmanlı İmparatorluğunun topraklarının % 90'ı, 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması ile işgal edilmişti. Yani emperyalist işgalciler Osmanlı İmparatorluğunu yıkmıştı.

Durum o kadar vahimdi ki Sevr Antlaşmasına göre; İstanbul, Musul, Kerkük, Bağdat dahil olmak üzere Irak ve Güney Mezopotamya, Filistin ve Ürdün. Ayrıca Kars ve Batum İngiltere tarafından işgal edildi.

İstanbul, Suriye, Lübnan, Adana, Mersin, Antep, Urfa, Maraş, Sivas ve Malatya, Fransa tarafından işgal edildi.

Antalya, Muğla, Burdur, Isparta, Konya ve Afyon İtalya tarafından işgal edildi.

İzmir ve çevresi, Manisa, Aydın, Balıkesir, Bursa ile Doğu Trakya Yunanistan tarafından işgal edildi.

Bu işgallerle de yetinmediler. Doğuda bağımsız bir Ermenistan ve Kürdistan kurulması şartı vardı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yöneticileri Sevr Antlaşmasını kabul ederek Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasını onaylamışlardır. Sonuç olarak ortada bir İmparatorluk yoktur.

Asıl milli mücadele Anadolu’da sivil halk tarafından kurulan direniş örgütlerinin işgalcilere ve içimizdeki hainlere karşı verdikleri mücadelelerdir. Gene İngilizler tarafından para ve silah desteği verilerek, Padişah Ordusu olarak kurulan Kuvayı İnzibatiye'ye karşı sivil halkın ve Kuvayı Milliye'nin verdiği mücadele de bir mücadeledir.

Ülkenin düşman işgalinden kurtarılması için düzenli orduların verdiği mücadeleler Kurtuluş Savaşlarıdır. Bu savaşların ne şartlar altında verildiğini bir canlı tarih olan, cephede Atatürk'ün yakınında savaşmış İstiklal Madalyası sahibi rahmetli dedesinden öğrenen emekli bir öğretmen olarak, bu savaşlara gururla Kurtuluş Savaşı diyorum.

Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlarda ve ne zorluklarla yapıldığını öğrenmek için; Kemal Tahir'in "Yorgun Savaşçı", Halide Edip Adıvar'ın "Ateşten Gömlek", Turgut Özakman'ın "Şu Çılgın Türkler" kitaplarını mutlaka okumamız gerekiyor.

Osmanlı bizim geçmişimiz yani tarihimiz. Osmanlının yaptığı iyi işler de olmuş, yanlış yaptıkları da olmuş. Bize düşen iyi yönlerini örnek almak, yanlışlardan da ders çıkarmaktır.

Şunu da bilmeliyiz ki Osmanlı bir ulus değil, bir ailedir. Osmanlı olunmaz, Osmanlı doğulur. Osmanlı olmak için Osmanoğulları ailesinden olmak gerekir.

Osmanlı İmparatorluğunu oluşturan Türk halkıdır. Halklar kalıcıdır, saltanatlar geçicidir.

Tarihteki bütün İmparatorlukların saltanatı bir gün sona ermiştir. Cumhuriyet Osmanlı İmparatorluğunun küllerinden doğmuştur. Yani Osmanlı da bizim Cumhuriyet te bizim.

Ayrıca şunu da unutmamalıyız Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı paşalarıdır.