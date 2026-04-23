106.yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl maalesef üzgün bir şekilde kutluyoruz.

Şehit olan çocuklarımıza ve öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı çocuklarımıza şifalar diliyorum. Temennim böyle acı olayları bir daha yaşamamamız.

23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yok edilmek istenen bir millet yeniden dirilmiş, bağımsız ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk temelini atmıştır.

Emperyalizme karşı direnişin kıvılcımı olan "Anadolu Halk Ayaklanması"nın milli irade ile bütünleşmesi sağlanmıştır. Dünya uluslarına bu günden itibaren ülkenin yönetim merkezinin İstanbul değil, Ankara olduğu ve "Kurtuluş Savaşı"nın siyasi irade merkezinin de TBMM olduğu mesajı verilmiştir.

TBMM'nin ilanının mazlum milletlerin emperyalizme karşı uyanmalarında çok önemli etkisi olmuştur. Türk halkının haklı ve meşru direnişi çoğu mazlum ülkeye örnek olmuştur.

Atatürk, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" sözünü Türkiye Büyük Millet Meclisi için söylemiştir. Atatürk'ün milli egemenliğe ne kadar önem verdiğini ileriki yıllarda söylediği şu sözler daha iyi kanıtlıyor:

"Kuvvet birdir ve o milletindir"

"Egemenlik hiçbir şekilde ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez"

"Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, bütün millet fertlerinin arzularının bileşkesinden ibarettir."

23 Nisan 1920 Cuma günü Hacı Bayram Veli Camiinde cuma namazı kılındıktan sonra, kurban kesilerek, dualarla TBMM açıldı. Sinop Milletvekili Şefik bey, en yaşlı üye olması nedeni ile, meclisin ilk toplantısını başlattı.

Meclis’in Ulus meydanında İttihat ve Terakki Cemiyeti kulüp binası olarak yapılan ve henüz inşaatı bitmemiş binada toplanması kararlaştırıldı. O günlerin milli heyecanı ile, Ankara halkının katkıları ile inşaat kısa sürede tamamlandı. Meclisin kiremitleri Ankara'nın evlerinin çatılarından, sıraları okullardan alınarak, Meclis'in açılması sağlandı. Geceleri çalışmalar gaz lambaları ışığında yapıldı.

Meclis, 31'i Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri ve 84'ü de Osmanlı Mebusan Meclisi'nden kaçarak Ankara'ya gelebilenler olmak üzere 115 milletvekili ile toplanabildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1921 tarihinde Meclis'in 4. toplantı yılının açılışında milli iradenin önemine dikkat çeken şu konuşmayı yaptı:

"Hep birlikte bakışlarımızı, vicdanımızın merkezi olan millete dikelim. Orada erdemin, vefa ve içten bağlılığın, yenileme arzusunun, egemenlik aşkının ve geleceğin sönmeyen ateşi yanmaktadır. Bu kutsal ateş, kendi içindeki bilgisizliği ve karanlığı yaracak ve bağımsızlığımızın önüne dikilecek bütün engelleri yıkacaktır. Efendiler, millet önünde, onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, onun layık olduğu gelişme ve yenileme arzusunun önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların tarihi hüsrandır, çökmeye mahkumdur.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün milli bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.