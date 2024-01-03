Yeni bir yıla giriyoruz. 21. Yüzyılın 24. yılı başlıyor.

Sevinmemiz gerekiyor…

Eğlenmeli, birbirimize sevgi ve mutluluk içinde sarılmalı, güzel yıllar dilemeliyiz.

Bir bardak bira, bir kadeh rakı, kırmızı şarap da olur, kararınca…

Güzel bir şarkı eşliğinde, kar da yağıyorsa…

Yalnız da olsak, pencereden sokağı izliyor olsak…

Ferah bir soluk alsak…

Sevinmemiz gerekiyor…

Yalnızca iyiye, doğruya, güzele yelken açan günler yaşamalıyız.

İyiye, doğruya, güzele yol alan yelkenimizde bir yırtık, bir hançer, bir kurşun deliği olmamalı.

Yukardaki savaş son bulmalı…

Aşağıdaki işgal bitmeli…

Ülke içinde bilmem ki ne demeli…

Barış demeli belki, ‘güneşli güzel günler’ demeli…

Kaza dememeli, yara dememeli, açlığı yenmeli…

Tüm renkler el ele tutuşmalı…

Sarı, siyah, beyaz, kumral harmanlanmalı…

Renk mozaiğinde yaşanmalı...

Kardeşçe bir yaşama adanmalı...

Kelebek inceliğinde, balerin zarafetinde bakmalı…

Yeryüzü sevgi ve dostluk bahçesi olmalı…

Gökyüzü beyaz bir yelken, biz insanlar bu yelkenin mavi yolcuları…

Mavi yolcuların arasına sesler, gözler, yeşiller, yüzler de katılmalı…

Belki güneşe de uzanırız bu yelkenin rüzgârıyla.

Belki biraz yağmur çorak topraklara…

Belki uçurtma çocuklara…

Bir çift bot, sıcak çorap her çocuğa…

Belki bir öğün yemek derse aç başlayan öğrenciye…

Belki bir üst giysi; önlüğünü, üşümesini kapatan…

Belki biraz insanlık utancımızı azaltan…

Eşit, özgür, sömürüsüz bir yaşam…

Yeni doğmuş bir bebek kokusu…

Biberon gören bir güleç bebek yüzü…

Yumuk yumuk bebek gözü…

Anneye sallanan elleri…

Birazdan çok...

Üreten ellerin iyilik ürettiği bir yıl…

İnsana insan, kadına kadın, çocuğa çocuk olarak bakan bir yıl…

Dağlarımızın yeşerdiği, göllerimizin maviye kestiği bir yıl…

Birazdan çok, daha çok, çoğun çoğu, tamın tamı bağımsızlık…

Karanlık köşelerin aydınlatıldığı bir yıl…

Çürümenin temizlendiği bir yıl…

Hakların kesilmediği, arızaların giderildiği bir yıl…

Eşit yurttaşlık, eşit işe eşit ücret…

Ve adalet… Adil yargılama…

Kötülüklerin iblislerle birlikte okyanusların en derinine itildiği bir yıl…

Soluduğumuz havanın yeryüzüne esenlik yaydığı bir yıl…

Diliyorum.

31 Aralık 2023



BOYALI KARGA

Hitit Yöresinden, ülkenin her köşesinden kalkan kuşlar güzellik yarışmasına katılmak umuduyla uçtular Ulusal Kurtuluşun başkenti Ankara’ya. Ankara kalesinde aldılar soluğu, Anıt-Kabir üstünde saygı uçuşunu yaptıktan sonra gökyüzünde büyük dalgalar halinde Ankara keçisi ve Ankara kedilerinin de gönlünü okşayıp Gölbaşı Sevgi Çiçeğinin gölgesinde mola verdikten sonra Akşehir Gölünde Nasreddin Hoca’nın yoğurdu üzerinde izlerini bırakarak yarışmada yerlerini aldılar.

Hangi kuş gelmemişti ki yarışma deyince!

Bataklığından çıkan Çeltikçi kuşu, Karabatak, uzun bacakları ve turuncu gagasıyla Leylek, Tuz Gölü gülü Flamingo, Karadeniz’in Çütresi, Kuzgun, Yalıçapkını, Saka, Saz Horozu, Edirne’den Şakrak, Yeşil Ardıç ve Karga kanat çırptı Atatürk Orman Çiftliği üzerinde ve yarışmaya katıldı. Ya kargaya ne demeli? Statta kazara boyanmış ‘boyalı karga’ aldı birincilik ödülünü yağmurun, şimşeğin arkasından. Boyalı karga çok mutluydu sonuçtan.

Çocukların Barış Kitap’tan çıkan bu öyküyü merakla okuyacaklarını düşünüyorum. Ben de torunlarıma okudum, kıkır kıkır güldüler. Mutlu çocuk kahkahaları beni çok sevindirir.

Kutluyorum Hitit Yöresinin şairi, yazarı, öğretmeni Zeynal Gül’ü.