Gözlerinizin önüne bir olumluluk işareti koyuyorum bu sabah. Eleştirel yaklaşımlardan, sıkıntılardan, düşünmekten yorulduğumuz karışıklıklardan bir an bile olsa uzaklaşmak, dünyayı olumlu ve güzel, yaşanabilir ve sürdürülebilir görmek için.

Bu olumluluk işaretini (+) kağıda çizmek son derece kolay. Okuldaki ilk günden, yazı yazmaya başlatırken matematiksel işaretleri düzgün çizmesi için satırlar dolusu alıştırma yaptırırdık 5-6 yaş çocuklarımıza. Ancak düzgün çizgilerden sonra kısa sözcüklere geçebildik ve devam etti öğretim. İlk öğretmenliğin coşkusuyla düzgün çizmeyi hemen ertesinde de yazmayı öğrendiklerinde duyduğumuz sevinci tanımlayamam. O minik ellerin başarısını onurlandırdığımda gözlerinde gördüğüm ışıltıyı unutamam. Bir öğretmenin öğrencisinin başarısını gözlemlemek ne kadar büyük bir mutluluk! El yazısı ve güzel yazı yazma apayrı teknik gerektirir. El yazısıyla yazılmış bir paragraf çok daha sanatsaldır.

Başarı; deniz, güneş, kum, ufuk çizgisi ve bu dengeyi sağlayacak kadın düşüncesinin başarısı... Gölgesi bile renk katıyor tabloya! Doğayla, ancak bu estetik ve bu eğitilmiş bedeni sağlayabilirdi bunca dengeli olumlu birlikteliği. Bir de fotoğrafı çeken sanatçıyı eklemeliyiz. Mükemmellik bu olsa gerek!

Kadının kendisi doğadaki en olumlu başarı örneği.. Doğurganlığıyla, üretkenliğiyle, düşünceleriyle ve olumluluğu çevresine karşı çıkmaya yer bırakmayacak bir içtenlik ve doğallıkla benimsetmesiyle başlı başına bir başarıdır kadın. Dünyayı yenileme ve sürdürme özelliğini içinde taşır.

Kadının girmediği bir alan kalmamalıdır. Çağdaş kadın, kadınlarımız yaşamdan soyutlanamaz.

2 Ocak 2024, Ankara