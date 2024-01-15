1980 yılına gelene dek Türkiye'de üç üniversitede hukuk fakültesi vardı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İzmir).

2023 yılı itibariyle ise Türkiye'de 84 hukuk fakültesi var.

-İyi mi?

-Elbette iyi.

-Emin misiniz?

-?

84 Hukuk Fakültesi'nin olduğu Türkiye'de Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü yapıldı. Bolu Dağlarında yankılanan sloganlar hala kulaklarımızda:

"Hak,

Hukuk,

Adalet!"

-Hukuk Fakülteleri'nden bir ses çıktı mı?

-?

Günümüzde de hukuki sorunlar dağ gibi duruyor önümüzde. Kördüğüm olan sorunlar bile var.

Büyük İskender M. Ö. 336-323 yılları arasında kral olmuş. Makedonya’dan Anadolu'ya geçip Ankara yakınlarındaki Gordion'a geldiğinde bugüne dek kimsenin çözemediği bir "kördüğüm" le karşılaşmış.

Kördüğümü çözmüş.

Ülkemizde son yıllarda kördüğüm çok. En önemli kördüğümlerinden birisi de Anayasa Mahkemesi'nin kendisi.

İktidarda olanlar bile çözemiyor.

Her kafadan bir ses:

-Kapatalım gitsin!

-Anayasa'yı değiştirelim.

-Üyelerinin yakalarına yapışalım.

-Ceza verelim!

TBMM Başkanı bu kördüğümü kendisinin bile çözemeyeceğini beyan etmedi mi?

En iyisi konuyu hukuk fakültelerinde Anayasa Hukuku dersi final sınavı sorusu olarak hukuk okuyan öğrencilere sormak.

SORU:

“Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını herhangi bir Ağır Ceza Mahkemesi ya da Yargıtay'ın Ceza Dairelerinden biri uygulamadığında neler olabilir?”

A Öğrencinin yanıtı: "Türkiye'de yasama, yürütme, yargı Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymak zorundadır (Nokta!) ."

B Öğrencinin yanıtı: "Allah bilir."

Sınavda hangi öğrencinin başarılı sayılacağına Anayasa hukuku profesörleri de karar veremiyor. Karar verebilseler sesleri çıkar. 84 Hukuk Fakültesi de suskun.

Dilsiz.

Halk ne düşünüyor dersiniz?

Sizler,

Siz.

***

ŞİİR

ALINYAZILARI

Sıhhiye'de

Atatürk Bulvarı'nda bir yapı

Tanıdık bir imza aydınlatıyor şafağını(*)

Önüne düşmüş insanlığın "mürşit"

Yol gösteriyor.

Karşısında

Ankara Adalet Sarayı

İçinde

Ne kral ne sultan ne adalet...

Gölgesi düşüyor bulvara

Mürşidin gözüne bakamıyor.

Yapıların önünde

Cumhuriyet'le yaşıt

Çınar, kestane ağaçları

İncesu deresinde kökü

Dere

Dert yükü.

Atatürk Bulvarı'nda

Karşılıklı iki yapı

Alınlarındaki yazı, alınyazıları.

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(*) Ankara Adalet Sarayı' nın karşısında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi vardır. Şafağında: "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. K. Atatürk" özdeyişi yazılıdır.