*** 17 Eylül 2019 tarihinde, meslek yaşamımın 49 yılını geride bırakıp 50. yıla girecektim. Sevenlerimin ısrarlarıyla, 17 Eylül’ü takip eden günlerde, Ekim’de, olmazsa Kasım’da bir “50. Yıl Kutlaması” planlamaya başladım. Ankara’dan, İstanbul’dan tanınmış gazeteci ve yazar arkadaşlarıma da peşinen duyurdum, söz aldım.

*** Ne var ki, o yılın 30 Ağustos’unda ağabeyimi kaybettim. Acım birazcık hafifleyince, biraz gecikmeli, 2020’nin Mayıs ayı gibi yapabileceğimizi düşünmeye başladım. Bu kez de o yılın Şubat ayında pandemi ortaya çıktı. Şimdi ise, yine beni sevenler, “Cumhuriyetimizin 100. yılı iyi bir fırsat” diyorlar. Epeydir üzerimde baskılar var.

*** Sevgili kardeşlerim Semrin Kaleli, Semra Şahin ve Banu Özdil Yücel, önceki gün ziyaretime geldiklerinde, bu konuda telkinde bulundular. 5 Aralık, malûm, Büyük Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyışının 89. yıldönümü. “Aralık ayı, 100. yıl çıkmadan, bu yönüyle de anlamlı olabilir” dediler.

*** Aslında, meslek yaşamımda geride kalan 53 yılın ve ÇORUM HABER’in yayın yaşamında geride bıraktığımız 38 yılın en sıkıntılı günlerini yaşamakta olduğumuz açık bir gerçek. Giderlerimiz ikiye katlandı, üstelik 7 arkadaşımız EYT’li oldu. Mali yükümüzün ne kadar arttığını söylememe gerek bile yok. Ama, akıp giden zamandan bir “an”ı çalmazsanız, bir daha yakalama şansınız da olmayabiliyor.

*** Bu satırları yazarken duygulanıyorum. Tam 53 yılı geride bırakıp 54’ten gün almışım. İnsani kusurlar elbette olabilir, ama yukarıda Ulu Allah, aşağıda hemşehrilerim tanık ki, iyi niyetten, samimiyetten, vatan-millet-bayrak sevgisinden, Çorum’a adanmışlıktan, ilkeli, omurgalı duruştan milim ayrılmamaya özen gösterdim. Temel içgüdüm daima “insan sevgisi” oldu, “eşitlik, özgürlük” duygusu, “doğa sevgisi” oldu.

*** Beni tanıyanlar biliyorlar, okurlarımla dertleşmeyi, içimdekileri dışa vurmayı, paylaşmayı severim. Daha ötesi, dostlarıma, hemşehrilerime karşı bunu bir sorumluluk sayarım. Dolayısıyla, bu konudaki paylaşımlarım devam edecek. Şunu da belirteyim ki, bu organizasyon asla bir “jübile” olmayacak. Allah sağlık verdiği sürece, inandığım doğruların ve Çorum’un mücadelesini vermeye devam edeceğim. Ama, belli mi olur?