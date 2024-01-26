Ahlatcı Çorum FK ilk kez mücadele ettiği 1.Lig’de adeta tarih yazıyor. Mütevazı kadrosuyla özellikle son haftalardaki performansı göz kamaştırıcı. Ama ne yazık ki, Süper Lig yolundaki bu destansı yürüyüşe Çorum’un tavrı ise bir o kadar üzücü ve can acıtıcı.

1.Lig öyle enteresan bir lig ki, hiçbir sonuç artık sürpriz sayılmıyor. Lider Eyüpspor’un şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılıyor artık. Düşecek üç takımdan ikisi büyük ölçüde belli gibi. Son takım hangisi olur, son haftaya kadar belli olmayacak sanırım. Geriye ikincilik ve play-off yarışı kalıyor. Sanırım bu iki kulvarda da mücadele son düdüğe kadar devam edecek.

Son 7 haftadaki performansıyla ligin en iyi serisine imza atan Ahlatcı Çorum FK, mevcut kadrosuyla en az play-off oynar. Bunu daha önce defalarca yazdım, söyledim. Dediğimin yine arkasındayım.

Mevcut kadro, ikinci yarıya da fırtına gibi başladı ve ikide iki yaparak ikincilik yarışının en iddialı takımlarından biri haline geldi. Dördüncü sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK’nın önündü Göztepe ve Kocaelispor var. Bu iki takımın da Çorum’a gelecek olması çok büyük avantaj. Yani, şöyle bakınca aslında Süper Lig o kadar uzak değil. Sadece biraz destek ve birkaç transfer gerek. Ama maalesef pek mümkün görünmüyor. Çünkü kaynak yok. Koca şehir böylesine destansı bir başarıya karşı nasıl duyarsız kalabiliyor, anlamak mümkün değil.

Çorum tarihinde Süper Lig’e hiç bu kadar yakın olmadı. Allah aşkına ayağımıza kadar gelen şu Süper Lig fırsatını değerlendirelim. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, milletvekilleri, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, lütfen artık bir el atın. En azından şu deplasman giderlerinin yükünü alın.

Biliyorsunuz, Cumartesi günü Göztepe ile çok kritik bir maç var. Bu maçın da kazanılması halinde Süper Lig kapısı biraz daha aralanacak. Şehirden ekonomik destek anlamında tık yok. En azından taraftar bu maçta tribünleri doldursun. Göztepe’nin nasıl bir taraftarının olduğunu sanırım söylemeye gerek yok. En azından kendi sahamızda deplasman yaşamayalım. Eğer Çorum stadı “Göztepe” diye inlerse bu da Çorum’un bir başka büyük ayıbı olur.

Şimdi diyeceksiniz ki, bu adam da hep aynı şeyleri yazıyor. Evet, yazmaya da devam edeceğim. Umutsuzca da olsa, hep aynı şeyleri yazmaya devam edeceğim.