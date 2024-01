Yazları ne değin sıcak ve kuraksa, kışları da öylesine çetindi köyümün. Kuşatmasında kalırdı aylarca karın ve soğuğun. İnsanlar; odun ve tezekle ısınan evlerinde, kapanır kalırlardı bir tutsak gibi günlerce. Yokluk-yoksulluk, kış-kıyamet kardeşti ölümle. Köylü için, yağan kar değil gökten, dert ve tasaydı sanki. Çünkü; komşunun komşuya gidemediği köyde, hastalık kol gezerdi yedinde ölümle. Hastalıklar en çok bebeleri, çocukları yoklardı. O körpe bedenleri, daha kolay haklardı. Kapılar, ne değin sıkı kapatılırsa kapatılsın; belki soğuk giremezdi ama, salgın hastalıklar girerdi, ölüm girerdi yine de. Halk deyimiyle; kepeği tükenmişse kişinin. Yani; bebelerden, çocuklardan, yaşlılardan birinin; bir şey gelmezdi elden. Çünkü; engel yoktu “Canalıcı”ya. Çocuk, yaşlı demez; çalar tırpanını, alır giderdi canını sırası gelmişin. Yaşlılar utanırlardı, sıra sıra dizilen çocuk mezarlarından. Ağıt evi olurdu sırayla köy evleri. Yaşanan acılardan en çok da, anaların dağlıydı yürekleri. Çocukluğumuzda bizler de zaman zaman hastalanarak, ağız dil vermeden ateşler içinde yanarak, günler, geceler boyu cebelleşirdik ölümle. Yaşamla ölüm arasındaki kıldan sayrı salıncağında; dünyadan habersiz, gider, gelirdik. Yaşamak içinse, büyük uğraş verirdik. Tülbentlerin ıslaklığı da almazdı ateşimizi. Buharlaşırdı bedenimize değer değmez. Analarımız; umarla umarsızlığın, umutla umutsuzluğun kesişim çizgisinde, dudaklarında duayla ışıtırlardı günü, başucumuzda gözlerini kırpmadan. Zamanla ateşimizin düşmesi, gözümüzü açmamız, ardından da: “Ana acıktım!” dememiz dünyayı bağışlardı onlara. Analar; sevinç göz yaşlarıyla ellerini açarak havaya, kefeni yırtan biz yavruları için, şükrederlerdi Mevla’ya. Kimi çocuklar, şanslı değillerdi bizler kadar. Onlar; dünyayı tanımadan, biraz yaşamadan göç ederlerdi bir başka dünyaya. Şimdi belki siz; altmış-yetmiş yıl önceyi de bugünkü gibi sanacak; doktor, hastane, ilaç adı anacaksınız. Oysa ki; o zamanlar kışın, kentlere yol nerde? Taşıt nerde? Doktor-ilaç nerde? Hastane nerdeydi? Say ki onlar; ovaları geçilmez, dağları aşılmaz, Kafdağı’nın ardındaki ulaşılmaz bir masal ülkesindeydi. Onların yerine köylerde “Şifa Nineler” vardı. Salt hastalar değil; darda, bunda kalanlar da bir umar için onlara koşarlardı. Bizim köyümüzde de yetmişinde, belki sekseninde “Duduş’un Haçça Nine” vardı. O da sizin köyün “Şifa Ninesi”ydi. Yani, hem hekimi, hem ebesiydi. O yaptırırdı doğumları, gebe kadınlara. Bir başka can, veda ederken akşama; onun elinde “Merhaba” derdi, yeni bir can yaşama. “Kocakarı ilacı” da yapardı hastalarına. Kurşun döker, “üzellik” tütütürdü nazar değmişlere. Ayrıca; okuyup, üflediği bir suyu içirirdi başının ağrısı tutanlara, şifa niyetine. Bir de; halk arasında “Lokman Hekim İlaçları” olarak nitelenen ilaçlar yapardı hastalarına, bildiği bitkilerden. “Kara gün dediğin kararıp kalmaz” ya hep. Gün gelecek, o da geçecektir. Güneşin açmasıyla birlikte havalar ılıyacak, karlar eriyecek, yollar açılacaktır. Kışın yerini ise, “bahar” alacaktır günün birinde. Sonunda; evlerde un-ekmek azalmış, yakacaklar bitmiş, hayvanların otu-samanı tükenmiş; ölenlerin yerineyse, birkaç bebe eklenmiş olarak çıkılırdı “hazan bahar”a. Uzun sürmüş bir savaştan acılarla, yitimlerle, ama utkuyla çıkmış gibi. Bu yıl da kırılmıştır kışın beli. Gelecek yılaysa, Allah kerimdir, canı sağ olana.