İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçenlerde eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyaret etmişti.

İyi etmiş…

Cindoruk, İBB Başkanı İmamoğlu’nu Süleyman Demirel’e benzetmiş.

Haberi Sözcü Gazetesi”nde okuyunca hayretlere düştüm…

Demirel kim?

İmamoğlu kim?

Biri Ispartalı, diğeri Karadeniz-Rize’li…

Biri, iki kere başkanlığa gelmiş…

Rahmetli ise yedi kere yönetime geldi, iki kere askeri darbeyle gitti…

Biri yıllarca başbakanlık ardından cumhurbaşkanlığı yapmış.

TC devletine “kayıtsız-şartsız” hizmet etmiş…

Gelmiş geçmiş liderler arasında yaptıklarıyla tarihe adını yazdırmış bir lider…

“Lider” lik sıfatını fazlasıyla hak etmiş..

Üstelik 9. Cumhurbaşkanı olarak da adını TC cumhuriyeti tarihine nakşetmiş bir fani…

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun çapı ve yeteneklerinin İstanbul'u aştığını söyleyerek, “Türkiye'ye mal olmuş durumda. Burada kalmayacağı şimdiden belli, ileride çok daha önemli mevkilere gelecektir” demiş.

Bence çok da “erken teşhis” koymuş …

Hangi çap, hangi yetenek, hangi güçle…?

Beş yıllık başkanlığı döneminde birileri çıkıp “Şunu yaptı, şu çok hayati bir sorunu çözdü, önemli bir sorunu hayata geçirdi.” diyebilir mi?

İstanbul’u “aşan” nedir?

Evet, İstanbul 16 milyonluk bir anakent.

Avrupa’da iki- üç küçük devletten fazla bir nüfusa sahip…

Zaten Rizeli İmamoğlu da “sık sık” zikretmekten geri kalmıyor..

“16 milyonluk şehri yönetiyorum” diyor…

İyi de, rahmetli Demirel tüm ülkeyi, içte ve dışta 40 yıl idare ve yönetmeye çalıştı…

Demokrasiyi korumaya çalışırken, ülke kalkınmasına büyük çaba harcadı.

16 milyonluk tek bir kent değil, en az 70 milyon insanı ve 82 şehiri idare etti ve yönetti.…

Sayın Cindoruk bir de İmamoğlu için “Siyaset yolculuğunu, Süleyman Demirel'e benzetiyorum” demesin mi?

Lütfetmiş (!) Cindoruk:

“Demirel 'Barajlar Kralı' oldu, sonra basamakları hızla tırmandı. İmamoğlu da metro yatırımlarıyla 'Metrolar Kralı' oluyor. Her şeyden önce inandırıcı, samimi, yapıcı özellikleri var.” diye devam etmez mi?

Son benzetmeye hiçbir yorum yapamam inanın…

Beş yılda 8 km’lik metro yaptığı iddia edilen İmamoğlu’nun, ne zaman, neden ve nasıl “Metrolar kralı” olacağını bilen varsa beri gelsin…

İmamoğlu’na değil de sayın Cindoruk’a bir cümlelik yanıtım olacak:

“Küçük at da bari, civcivler yesin…”