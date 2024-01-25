Yüce Allah cc. hazretleri, insanı bütün kainatta üstün kılmış, üstünün üstü olarak da imanı, inancı esas kılmış. İşin aslı ve özü ulu mevla bilinen bilinmeyen, görülen görünmeyen mevcut ne varsa bütün hepsini sırf en şerefli varlık olan insan için, insanı da ancak ve ancak kendisi için “beni tanısınlar, bana ibadet etsinler, bunca nimetlerin bedeli sayılan şükür sorumluluğunu yerine getirsinler” için bizleri mecburi görevlendirmiştir. Ne gariptir ki insanoğlu bu yüksek şerefi tam olarak taşıyamamış, o kadar asileşmiştir ki, şeytanları bile geride bırakmış. Canavarların bir çoğu kendi cinsini acından ölse yemez, Aslan gibi. İnsanlar hemcinslerini öldürüp, parçalayıp, paketleyip zulmün en ağırını yapmaktan çekinmemişlerdir. Kaşıkçı cinayeti, domuz bağı ile öldürülenler, İsrail’in çocukları, hamileleri, PKK’nın çocuk katilleri vs gibi, şahsi kadın cinayetleri bunun örneklerinden sadece bazılarıdır.

Allah cc. “iyilikte yarışın” derken bazı insanlar zulümde yarışır olmuşlardır. Zalimlerin sonlarını, acıklı ölümlerini bildikleri, gördükleri halde zulme devam etmeyi adet haline getirmişlerdir ki, bu da korkunç kıyametin habercisi ve alametlerinden olduğunu kainatın efendisi bildirmiştir.

Biz yine mevsuk belgeli olaylardan bazı örnekleri sunalım:

Kur’an ayetleri ve sahih peygamber hadisi şerifleri çok önemli İslam alimlerinin bildirdikleri bizim için ana kaynaklardır.

Örneğin zulmün doruğa çıktığı olay: Hz. İbrahim’e zalim Nemrut’un zulmü, Hz. İbrahim’i ateşe atması Kur’an ayetidir ki, inkarı küfürdür. “Ey ateş İbrahim’i yakma, orası ateş yakılan yer, güllük gülüstanlık olsun” (Enbiya 69, sh.326)

Kafir ve zalim Nemrut’un topal sivrisineğin elinde can vermesi olayı:

Tevrat’ta adı geçen Nemrut, ibranice bir isimdir. Bu kelime zalimlikle ayyuka çıkmış zalimler için kullanılır. Nemrut, M.Ö. 3000 yıllarında yaşamış, Hz. İbrahim A.S.in babası Azere kendi putlarını yapma ustalığını vermiş, Allah’ı inkar eden Nemrut kendisini ilahlaştırmış, zorla zulümle halkı kendisine taptırmış, putunu satmayı ibadet yapmış, halkı putuna taptırmış, halkı her evde bir putunun olmasını ve puthaneye gelmelerini zorlamış, zalim gaddar dünya malı için halkına zulmeden bir mahluku laindir. Allah’ın lanetine uğramış bir kafirdir.

Hz. İbrahim’i ateşe atan canidir. Ama ateş İbrahim’i yakmamış, bildirildiğine göre Harran ovasındaki Urfa’da olay cereyan etmiştir. Urfa deresi 40 gün odun çekilerek doldurulmuştur. Hz. İbrahim’i ateşe atmak için toplanan tonlarca odun ateşlenmiş, yakınına yanaşılamayan ateşe Hz. İbrahim’i atmak için mancınık yapmıştır.

Hz. İbrahim çocuk yaşında iken babası Azer’in yaptığı Nemrut’un putlarını satmak için Hz. İbrahim’e verir, o da putları kırardı. Hatta bir bayram gününde halk meydanında bayram kutlamasında iken Hz. İbrahim A.S. puthanenin bekçiliğini yapmak için bırakılmıştı. Hz. İbrahim eline bir balta alıp puthanedeki bütün putları kırmış, en sonunda da baltayı büyük putun boynuna asmıştı. Bayram yerinden gelen halk durumu görünce şaşırdılar. Hz. İbrahim’i suçladılar. Hz. babası Azer, putlarını ilah diye yapan birisi olarak Hz. İbrahim’i baskı altına alınca, olayın gerçeğini anlattı. Önce putlardan büyük putu kırdığını, balta kimin omzunda ise putları kıran da odur, dedi. Nemrut o zaman Hz. İbrahim’i baş düşman ilan etti. Hz. İbrahim bir putu kıracak kadar gücü olmayan bir taş parçası toprak olan heykel nasıl Allah cc. olabilir diye babasına ve Nemrut’a itiraz ederek hak ve batıl mücadelesini başlattı.

(SÜRECEK)