*** 28 Aralık 2023 günlü yazımda, asgari ücret artışı ve EYT’lilerin kıdem tazminatları nedeniyle, yükleri çok daha ağırlaşan küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaşamakta olduğu sıkıntıya dikkat çekerek, bu yüklerin belirli oranda bu işletmelerin üzerinden alınması gerektiğini savunmuş, “Aksi halde 2024 yılı, pek çok işletmenin ‘batış yılı’ olur” demiştim.

*** 10 Ocak 2024 tarihinde ise, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, kurumsal medya organlarının, devletin “istihdam”a yönlendirmesi doğrultusunda ağır sorumluluklar taşıdıklarını anlatarak, “Ciddi basın kurumlarını yaşatmazsanız, basın çalışanlarına da yaşama alanı bırakmamış olursunuz” ifadesini kullanmıştım.

*** 2024 yılının ilk ayı geride kaldı, ama bu konularda ciddi bir iyileşme belirtisi görebilmiş değiliz. Ekonomi yönetimi, parasal daralma ve enflasyonu kontrol altına alma hedefi uğruna “insan” faktörünü gözardı edebilir, ancak halkın oylarıyla “milletvekili”, “belediye başkanı”, “parti başkanı” gibi sıfatlar taşıyanların, insana dair duyarlılık sorumlulukları daha fazladır.

*** Ben de, 2024 yılının ikinci ayının ilk gününde, başta Cumhur İttifakı’nın değerli Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Vahit Kayrıcı’ya, sorumluluk mevkiinde olan diğer etkili ve yetkili hemşehrilerime, kardeşlerime çağrıda bulunmak istiyorum: Lütfen, küçük işletmelerin yükünü hafifletecek ekonomik önlemler için Ankara’da elinizden gelen çabayı gösteriniz! Kurumsal basın organlarını da, başta -Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleri doğrultusunda- resmi ilan gelirlerinin artışına katkı sağlayarak destekleyiniz!