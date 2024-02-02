Önümüzdeki hafta, 6 Şubat Salı gecesini 7 Şubat Çarşamba gününe bağlayan gece mübarek Miraç Kandilidir. Özellikle kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bilindiği gibi mübarek ve kutsal gecelerden birisi de Miraç gecesidir. Miraç olayı, R.SAV.in en büyük mucizelerinden birisidir. Yüce Allah, R.SAV.i bir gece Mekke’deki Kabe’den, Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya, oradan da bütün sema katmanlarını aşarak, arşı alaya sidreyi müntebaya ve oradan da huzuru ilahiyesine ilahi vasıtalarla kabul etmiştir. Buna Miraç denir.

Kainat yaratılasıdan beri hiçbir insan peygamber ve melek bu şerefe ermemiştir. Bu şeref ancak Hz. Muhammed SAV.e nasip olmuştur.

Amanerresulü ayetleri vasıtasız peygamberimize vahyolunmuştur.

Peygamberimize umumi şefaat yetkisi verilmiştir. Müminlere sonsuz af ve bağışlanma müjdesi verilmiştir. R.SAV. günlerdir, gecelerdir başını secdeye koyar. Ümmetinin zor durumlarını ulu Allah’a arz ederdi. Bu duaları kabul edilmiştir.

Kainatın bütün sırları, R.SAV.e bildirilmiştir. R.SAV. bu sırlardan bazılarını Allah’ın müsaadesi ile bizlere bildirmiştir. Özellikle kıyamete kadar olacak fitneleri haber vermiştir. Teknolojik sırların çözüleceğini bildirmiştir. Tarımsal gelişmelerden, teknolojik ve iletişimle ilgili hangi gelişmelerin olacağını bildirmiştir.

Neticede, Miraç, R.SAV’in yüceliğinin, Allah katındaki değerinin ve ümmeti olan bizlerin kıymetini anlatan, ifade eden bir olaydır.

Dini manada R.SAV.in ilahi yolculuğuna Miraç denmektedir.

MİRACIN ÖNEMİ NEDİR?

a-R.SAV, Ulu Allah’ın özel kulu, özel peygamberi ve özel misafiri olduğunun belgesidir. “Ulu Allah kulu Hz. Muhammed SAV.i Mescidi Haramda kendisine olağanüstü bir kısım hamili ve ayetlerimizi kanıtlarımızı göstermek için Mescidi Aksa’ya, çevresini mübarek kıldığımız beldeye, Kudüs’e götürmüş oradan da huzuruna yükseltmiştir.”

b-Bu yolculuk için R.SAV.in kalbi manevi ameliyatla insani arızalardan temizlenmiş, ulu Allah’ın huzuruna çıkmak için kalbi hikmetle, ilimle doldurulmuştur.

c-Mescidi Aksa’da bütün peygamberlere ruhaniyetlerine imametlik yapmış, 2 rekat namaz kıldırmıştır.

ç-Bu yolculuk Cebrail A.S. vahiy meleği ve diğer Allah’ın özel görevlileri eşliğinde yapılmıştır.

d-Bu yolculukta R.Sav. semada bulunan geçmiş peygamberlerin ruhaniyetleri ile görüşmüştür, konuşmuştur.

e-Ulu Allah’ın hiçbir peygamberin görmediği makamlarını görmüştür. Meleklerin bile ulaşamayacağı makamlara ulaşmış, ledünni gaybi bilgilere sahip olmuştur. Hz. Adem’den itibaren.

f-Bu yolculukta kıyamete kadar gelmiş gelecek olmuş, olacak olaylar mahşer olayları, cennet-cehennem, R.SAV.e sunulmuş ve gösterilmiştir. R.SAV. hadislerini, sözlerini bu temel bilgileri ile bizlere sunmuştur.

g-Miraçta 5 vakit namaz bütün şekli ile farz kılınmıştır.

h-Namaz müminin miracıdır. Yani Ulu Allah’a vasıl olması ve konuşması demektir.

Allah cc. Hazretleri ile konuşmak isteyen namaz kılsın, Kur’an okusun, buyurulmuştur.

Bunca nimetlere karşı bir mümin bu geceye erişirse ne yapmalı?

Şunu öncelikle belirtelim ki, bu geceye dair özel bir ibadet yoktur. Ancak, bu geceyi özel bir şekilde değerlendirip ihya etmek, kazalarımız varsa kaza namazı kılmak, gündüzünden zekat sadaka hediye yardım gibi infakları yapmak, bol bol dualar etmek, aydınlık gelecekler istemek, ana-baba-akraba ve dostlardan ölenlerimizi unutmamak, onların canı için sadakalar vermek, Kur’an’lar okumak, dualar etmek çok önemlidir.

Kendimiz, evlatlarımız, akraba ve dostlarımız, vatan ve milletimiz ve hatta insanlığın iyiliği için dua etmek önemlidir.

Hastaların hali sorulmalı, ziyaretler yapılmalı, muhtaçlar unutulmamalıdır. Kandilleşmeler yapılmalı, böylece bedenimizi ve ruhumuzu Şaban ayına, Ramazan’a hazır hale getirmeliyiz. Böylece maneviyatımızı güçlendirmeli, nefis ve şeytana karşı çok daha güçlü olmalıyız.

Cumanız, kandiliniz mübarek olsun. Allah’tan ne isterseniz muradınız hasıl olsun.