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7-Kavşaklarda hız kesici (mini kasisler) dört tane. Sadece sağdan kavşağa gelişte olmalı. Kavşağı geçtikten sonraki kasise gerek yok. (Yine de uzman olan trafikçilerimize sormalı. Benim bilmediğim bir durum olabilir)

8-Çorum’da canlı kent müzesi hâlâ açılmadı. Örneğini Dinar’da gördüm.

Dinar Belediyesi çok güzel yapmış. İcabında gidelim. Görelim.

9-Azap Ahmet Sokağı, Güpür Hamamına kadar Uğur Mumcu Caddesi gibi tamamen trafiğe kapatılmalı. O sokağa çarşı ruhu verilmeli. Asla oraya araba girmemeli. Çünkü Çorum’da çarşı eksikliği var. Çorum’da çarşı havası veren bir tek mekân var. O da çöplü dükkânları. Bütün il ve ilçelerde çarşı havası veren mekânlar, hem uzun, hem geniş, hem üç-dört tane. Çorum’da bir tek Gazi Caddesi var. O da çok dar. Halk kaldırımda biririne çarpıyor. Aynı darlık Osmancık Caddesinde de var. Araba parkları çarşı ruhuna zarar veriyor. Dünyanın hiç bir ülkesinde ana caddelere- bulvarlara asla park yapılmaz. Bir saniye bile durup birini alamazsınız. Ancak kırmızı ışık yanarsa. Ya hemen indirirsin, ya hemen bindirirsin. Yoksa anında ceza.. (Yemin ediyorum ki Londra’da trafik polisi hatalı park yüzünden Vali’ye ceza yazıyor.)

10-Yangın merdivenleri bina içinde olmaz. Belediye bu hatayı önlemeli. Ayrıca dikey yangın merdiveni olmaz. Mutlaka dışarıda olmalı ve çapı en az 1,5 metre olmalı adam gibi merdiven olmalı. İtfaiye nasıl ruhsat verdi anlamıyorum!

11-Dar, üçgen ve küçük parseller mutlaka birleşmeli. Çorum’da nedense bütün parseller üçgen. Buna çare bulunmalı.

12-Hürriyet Meydanındaki dünyanın merkezi diye fotoğraf çeken otomatik fotomakinesi güneşe karşı konmuş. Fotoğraf net çıkmaz… Dünyanın merkezi okunmaz. (a) Bu yazı saat kulesinin dibine gelmeli. (b) fotoğraf çeken makine eczane tarafına balıkçılar tarafına konmalı ki güneş arkadan ışık versin. (c) Hatta iki fotoğraf makinesi olabilir. Biri de yeni hamamın biraz aşağısına konabilir. Güneş arkada kaldığı için fotoğraflar güzel çıkar.

13- Çorum’da beş on tane daha yer altı kat otoparkına ihtiyaç var. Yunus Emre İş Merkezi kat otoparkı olabilir. Üst katları boş. Yüzde yetmişi atıl. Küçük bir tadilat ile kat otoparkı olursa belediyemize kırk sene gelir getirir..

14-Gazi Caddesinde hiç pasaj yok. Zafer Çarşısı gibi- Ölçek İş Merkezi gibi, pasaj olması lazım. (Bundan sonra yapılacak inşaatlar için söylüyorum.)

15-Gazi Caddesinde bütün binaların asansörü ikinci kattan başlıyor. Bu büyük hatadır. Maalesef mal sahiplerinin dükkândan para kazanma tamahıdır bu. Fakat belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü buna izin vermemeli idi..

Hatta dikkat edin… dükkânlar geniş olsun diye giriş koridorları bile çok dar. Mazallah yangın çıksa halk o koridorda, merdivende birbirini ezer.

Ayrıca yangın merdivenleri mutlaka bina dışında olmalı. Dikey ve düz olmaz. En az 1,5 metre genişlikte olması şart. Yangında merdivenden kaçan kişi kucağına kıymetli evraklarını alsa veya bir çocuğu alsa nasıl inecek?

16-Gazi Caddesi-İnönü Caddesi- sağlı sollu bütün binaların görüntüsü berbat. Düzensiz- çirkin..biri dokuz kat. yanındaki üç kat. Biri zikzaklı, biri düz. Dış cepheler - boyalar berbat.. Yol ve kaldırım dar. Üstelik caddenin her iki yanı sabahtan akşama kadar araba park yeri olmuş. Şahıs sabah dükkânı açıyor. Akşama kadar arabası dükkânının önünde. Halbuki yol halkındır. Kimsenin özel park yeri değildir. Bu yüzdendir ki, … iki senedir, İnönü ve Gazi Caddesinde resmen trafik tıkanıyor.

17-Çare ve çözüm:

A-İnönü Caddesi- Gazi Caddesi- Osmancık Caddesi kesinlikle tek gidiş olmalı. İnönü ve Gazi Caddesi yukarı doğru. Osmancık Caddesi saat kulesine doğru. Tek yön olmalı.

B-Asla ve asla araba parkı, bir saniye bile olmamalı.

C-Her üç caddenin de kaldırımı çok dar. Çarşı olması için kaldırımlar Ankara Kızılay gibi geniş olacak. Şu anda halk birbirine çarpıyor.

D-İki tarafta araba park etmesi yüzünden görüntü kirliliği var. Ayrıca iki tarafın araba oluşu çarşı havasını öldürüyor. Halka sorun. Anket yapın. Gazi Caddesinde yürümek vallahi başa bela. Sanki dar bir koridorda yürüyorsunuz. Etrafı göremiyorsunuz. Karşı kaldırımı ve dükkânları göremiyorsunuz. Sıkıntı... sıkıntı... sıkıntı...

Çaresi :

*/* İnönü- Gazi ve Osmancık Caddesi, tek yön olmalı. Asla araba park etmemeli.

*/* Kaldırımlar 6-7-8 metre olmalı. (Bahabey gibi- Ankara Kızılay gibi)

*/* Kırmızı ışık hariç arabalar hiç bir surette bir saniye bile park edemez. Hemen geliyorum diyen arabasını bırakıyor, bir saat sonra geliyor. O gidiyor anında biri daha geliyor. Bütün caddelerin iki tarafı akşama kadar araba dolu iken büyük şehir belediyesi olamayız.

Nasıl ki yeni belediye binası ve bir çok yeni yapılar, bahçeler, yollar 30-40 yıl sonrası düşünülerek yapılmışsa - şehrin merkezi ana caddeler bu günden öyle yapılmalı düzenlenmeli ki, 30 sene sonra çocuklarımız dua etsin. Beddua değil.

Şu anda Çorum merkezinde trafiğin tıkanması yüzünden boşa giden benzin, kaybolan zaman, bozulan asabınız, ödeyeceğiniz park parasından daha pahalı.

(SÜRECEK)